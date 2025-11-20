Jak si pomoci tělem i myslí: Inspirativní kniha Kristihy Höschlové Lékařem jste i vy
V podzimní době, kdy na nás útočí tmavé počasí, respirační nemoci a další výzvy, je vhodnou příležitostí začít pro sebe něco dělat. Kniha Lékařem jste i vy od Kristiny Höschlové vyšla už v létě, ale právě teď stojí za to ještě více se do ní ponořit. Co pro své zdraví můžete udělat vy sami?
Právě to, že spoustu péče o zdraví zvládneme sami s jednoduchými nástroji, jako je dech, smysly, pohyb či postoj, je hlavním smyslem knihy lékařky a záchranářky se specializací na anesteziologii, urgentní a horskou medicínu, MUDr. Kristiny Höschlové.
Většina lidí má tendenci hledat odpovědnost za své zdraví u ostatních, ale tento směr není příliš šťastný. A právě v tom podává pomocnou ruku skvělá kniha paní doktorky. Díky ní můžete projít celým rokem a získáte tipy, jak odhalit léčebné schopnosti lidského těla, mysli i přírody. Kniha není jen teoretická. Čtenář v ní najde spoustu praktických inspirací, jak si pomoci prostřednictvím vlastního těla a mysli k tomu, aby mohl lépe pečovat o své zdraví. A není při tom zapotřebí léků, případně invazivních metod.
Výhoda úsměvu jako léku je, že nic nestojí, je vždy k dispozici, nemá nežádoucí účinky a nelze se jím předávkovat.
– str. 44
Kniha není výborná jen obsahově, ale také je přitažlivá vizuálně. Má výrazný přehledný grafický design, dobře se v ní orientuje a je i příjemně barevná. Jako pacient a čtenář oceňuji, že obsahuje titulky – dotazy, které si sama můžu pokládat: „Proč se na svalová a vazivová poranění přikládá led?“ „Může otužování ublížit.“ „Kde se nachází samoléčebná schopnost těla?“ A spoustu neméně důležitých dotazů.
Někomu možná může připadat titul Lékařem jste i vy příliš alternativní. Ale možná je to právě to, co nám skutečně hodně chybí. Opravdová důvěra ve schopnosti našeho těla a mysli.
Čtenář nemusí mít obavu, že by se jednalo o ezo vyprávění. Autorka Kristina Höschlová (*1979) je lékařka s více než bohatými zkušenostmi v pražském traumacentru na Vinohradech, u záchranné služby ASČR Praha-západ, letecké záchranné služby Libereckého kraje a jako urgentní lékařka ve francouzských a švýcarských Alpách. Kromě této knihy napsala i knihu Lékařem mezi nebem a horami (Galén, 2017), na základě působení u letecké záchranné služby Mont Blanc Hélicoptères a účastnila se i humanitárních misí s organizacemi Lékaři bez hranic a Medevac. Neméně působivá je i práce v traumacentrech v Afghánistánu, Jemenu a iráckém Kurdistánu. O zkušenostech z misí ve válečných zónách vypráví v knize Lékařem mezi pouští a minami (CPress, 2021). Kristina Höschlová vychází i z vědeckých poznatků. A na konci knihy najdete i bohatou bibliografii k jednotlivým kapitolám.
„Knihu jsem napsala během čtyř měsíců. Jejím podkladem jsou mé celoživotně nabývané zkušenosti – z cest, knih přečtených v několika jazycích, studií u nás i v zahraničí a 23 let praxe v urgentní medicíně. Texty často vycházejí z anglicky psaných článků, které jsem během posledních tří let tvořila pro blog a newslettery Mehana Institutu.“
– Kristina Höschlová
Jak se v knize zorientujete? Snadno. Na začátku obsahuje podrobný obsah, ze kterého můžete vyčíst pasáže, o které máte zájem. Kniha je sestavena do 12 kapitol. Jednotlivé kapitoly představují 12 měsíců v roce a vždy nabízejí dvě témata: jeden nástroj těla a jeden nástroj mysli. Stojí za to nahlédnout do knihy a skutečně se začíst, abyste zjistili, že za „obyčejnými“ slovy se skrývá významná a smysluplná pomoc.
Do knihy od léta nahlížím už poněkolikáté a vždy se ráda začtu. Připomíná mi to, aby se člověk zaměřil na podstatu „lidství“ a skutečně věnoval vědomou péči svému zdraví. Skvělý titul Kristiny Höschlové si zaslouží být na každém nočním stolku. Díky tomu ho budete mít stále po ruce a budete mít možnost si zlepšit náladu (z této knihy optimismus vyloženě pryští) a své zdraví. Co víc si přát.
Vydavatel: nastole, 2025, Albatrosmedia, 256 str., ilustrace/foto: Eliška Straková