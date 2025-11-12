Soutěž o 3 výtisky Neklidná a nepozorná Průvodce pro ženy s ADHD
Sari Solden a Michelle Frank napsaly knihu pro ženy s ADHD, kterou vydal Portál. Poradí, jak komunikovat s ostatními lidmi se sebejistotou a bez přetvářky. Vyhrajte jeden ze tří výtisků této knihy v naší nové soutěži.
Titul Neklidná a nepozorná napsaly Sari Solden a Michelle Frank. Sari Solden působí jako psychoterapeutka v Michiganu a 40 let pracuje s ženami i muži s ADHD. Je i autorkou několika úspěšných knih. Druhá autorka Michelle Frank je zase klinická psycholožka se specializací na diagnostiku a terapii osob s ADHD. Na toto téma také publikuje.
Soutěž končí 26. listopadu 2025.
Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Portál
ANOTACE
Vpusťte do svého života odvahu! Tento nesmlouvavý průvodce vám ukáže, jak můžete kultivovat své silné stránky a brát ohled na svou neurodivergenci. Také vám poskytne vodítko, jak komunikovat s ostatními lidmi se sebejistotou a bez přetvářky.
Pokud patříte mezi ženy, které mají poruchu pozornosti s hyperaktivitou neboli ADHD, pravděpodobně už dlouho víte, že jste prostě jiná. Už jako malá jste měla potíže v komunikaci s ostatními, možná jste se nedokázala soustředit nebo vás občas zachvátil hyperfokus a úplně jste zapomněla, co se kolem vás děje. A spousta věcí vám kvůli tomu utekla.
To všechno se dá ale změnit.
Kniha, kterou držíte v ruce, vám ukáže cestu z negativní sebemluvy, kdy se častujete slovy, jež byste možná vůči jiným nepoužila, a také vás přesvědčí, že byste se neměla stydět za to, že jste, jaká jste. Pomocí terapie přijetí a závazku se vám podaří osvobodit se od představ, které si s sebou nesete celý život. Inspirací vám budou i četné příběhy žen, jako jste vy.
Nakladatel: Portál, 184 str., 399 Kč
