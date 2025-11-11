Casanova a Žofie K. v Divadle Palace zve na komorní představení o rozdílech, osamělosti i naději
Divadlo Palace uvádí novou hru, představující poslední roky života Giacoma Casanovy se skvělými herci: Miroslavem Táborským a Kateřinou Holánovou.
Na konci své životní pouti trávil čas ve službách hraběte Valdštejna na zámku Duchcov coby knihovník, ve skutečnosti však hlavně psal svoje paměti. Díky svému vzdělání, životním zkušenostem a rozhledu neměl na zámku sobě rovného (krom hraběte, ten však byl často pryč). Starý a zapšklý Chevalier Casanova pohrdal místními a nebál se jim to dát najevo. Rozhodně se proto nedá říct, že by byl na zámku oblíbený.
Však hra také odráží, jaké mu dělali naschvály, protože se povyšoval – a také mu ty jeho historky o králích a papežích nikdo nevěřil. Jedině služebná Žofie se nerudného staříka nebála a odhodlaně mu nosila jídlo, dokud si ho „neochočila“. Osamělý muž tak našel někoho, komu může předčítat své paměti, obzvlášť ty pikantní části…
Výtečný Miroslav Táborský ztvárnil stárnoucího Casanovu i s jeho vrtochy, hrdostí až k aroganci, smutkem nad zašlou slávou. Jeho filozofické proslovy měla problém pochopit nejen prostá služebná, ale i unavené publikum. Kateřina Holánová jako negramotná Žofie skvěle sekundovala svému hereckému partnerovi. Dokázala přesvědčit diváky, že i selským rozumem a trpělivostí se dá okouzlit slavný milovník.
Mezi typickým repertoárem Divadla Palace, kterým jsou zájezdové řachandy, Casanova dost vyčnívá. Není to žádná obvyklá bláznivá komedie, spíš úsměvná nostalgická hra. Ocení ji především milovníci komorních her pro dva představitele, znalci historie nebo představeních, které je donutí aspoň trochu přemýšlet… Anebo turisti, co navštívili zámek Duchcov a vyslechli si průvodcovy historky o tom, s kým vším se Casanova stihl pohádat. Ti vědí, že německý dramatik vycházel ze skutečnosti, že si reálie nemusel vůbec přibarvovat. Dokonce se na zámku povídá cosi o posledním milovníkově poblouznění…
Karl Gassauer: Casanova a Žofie K.
Režie: Jana Kališová
Kostýmy, scéna: Miroslav Král
Překlad: Josef Balvín
Hrají:
Žofie K.: Kateřina Holánová
Casanova: Miroslav Táborský
Délka představení: 100 min. + přestávka (20 min.)