V cestovním miniseriálu po Krušných horách se tentokrát vydáváme mezi další zachráněné památky. Podíváme se do přesunutého kostelu v Mostě, elektrárny Ledvice, ale také na zámek Duchcov.

Je vážně otázkou, jestli se kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě dá řadit mezi „zachráněné památky“, když je tím jediným, co zůstalo ze Starého města – vše ostatní, domy, kostely, ustoupily těžbě. V suterénu kostela si připomeneme krátkým černobílým filmem celou tu slavnou anabázi se stěhováním. Přípravy trvaly 5 let, „jel“ rychlostí 2 cm za minutu. Překonal více než 800 metrů za 28 dní, a to vše v roce 1975. Díky tomu je zapsán v Guinessově knize rekordů.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most. Foto: Michaela Turková

Jak praví komentátor ve filmu, „budoucí generace budou žasnout“. To sedí. Náš průvodce už evidentně zná akustiku svého kostela, a tak jí svou přednášku přizpůsobil. Víc než výklad to pak díky jeho zvláštní intonaci připomínalo liturgický nápěv, ale aspoň jsme všemu rozuměli…. Krásné vitráže, dechberoucí klenba, pohnutá historie.

Další zastávka byla poněkud překvapivá. Ale když už jsme v té průmyslové oblasti, mrkneme se i do uhelné elektrárny. Ledvice jsou na návštěvníky připravené, však je jejich rozhledna na střeše kotelny přístupná veřejnosti zdarma už od roku 2018. Musíte se jen dopředu rezervovat, projít bezpečnostním školením, vyfasovat vestičky a držet se za průvodkyní. (A vyvarovat se otevřených sandálů.) Výhled z nejvyšší rozhledny v ČR je náramný. Budova má 144 metrů, jedete nahoru superrychlým výtahem, který těch 28 pater vyjede za necelou minutu. Uvidíte nejen lom Bílina, ale prostě vše, co se z takové výšky vidět dá. A díky výkladu se dozvíte o strusce a transformátorech víc, než byste kdy chtěli…

Památku, která si prošla těžkými časy a teď se hlásí o pozornost, je státní zámek Duchcov. Krásný a rozsáhlý barokní zámek je pod správou Národního památkového ústavu a ten neustále rozšiřuje a vylepšuje návštěvnické okruhy. Všude však nacházíme stopy po zásazích minulého režimu.

Zámek Duchcov. Foto: Michaela Turková

Oblíbený okruh Valdštejnové a Casanova připomíná významné majitele a obyvatele. Hrabě Valdštejn (Josef Karel Emanuel) si totiž najal stárnoucího bonvivána Giacoma Casanovu jako zámeckého knihovníka. V druhé půlce okruhu se tak dozvíte drby a detaily z jeho posledních let života, které trávil nejen psaním svých pamětí, ale evidentně i hašteřením s lidmi, které považoval za hloupé. Posedět si můžete v zámecké zahradě, kde můžete hádat účel divné stavby.

Spoiler: je to moderní altán ve stylu brutalismu, kam se přesunula vzácná freska poté, co komunisti zbourali zámecký špitál. Nedostanete se ani do kostela, který byl vypálen ještě za války a už se neobnovil.

Zato se zpřístupnil nový okruh bez průvodce, a to Okouzlení antikou, tedy jakýsi vliv antiky na evropskou civilizaci. Když máte víc času, můžete prošmejdit vše. A protože Duchcov byl dříve proslulý i svou výrobou hraček a dětských kočárků, na náměstí jsou k tématu malinká muzea.

Krušnohorský cestovní miniseriál (1)

Krušnohorský cestovní miniseriál (2)