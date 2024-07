Pokračujeme v našem cestovním miniseriálu po Krušných horách. V dnešním dílu se vydáváme do Německa, projedeme se mašinkou i lanovkou a nakonec se vydáme do rašelinišť.

Historický parní vlak. Foto: Michaela Turková

Když už máme Německo takový kousíček přes hranice, byla by škoda toho nevyužít. Co třeba zkusit historický parní vlak? Ujistěte se, že se trefíte na dobu, kdy zrovna opravdu jezdí, jízdenky je možné rezervovat on-line. Výchozí stanice je Cranzahl, konečná za 33 km je lázeňské městečko Oberwiesenthal.

Mašinka jede asi hodinu krásnou krajinou, a i když nabízí možnost otevřeného vagonu, v tom uzavřeném přeci jen není tolik toho kouře z komína. Na nádraží na konečné si můžete užít manévry s lokomotivou, doplňování vody atp., městečko má i sympatické, trochu schované náměstíčko. Kus před nádražím je ideální místo, odkud vyfotit vlak na cestě zpátky, když přejíždí železný most. Bez téhle fotky je celý výlet prakticky zbytečný.

Anebo… ho můžete nastavit další atrakcí – prastarou lanovkou. Ve skutečnosti je vše super moderní, to jen letos tahle trasa slaví 100 let své existence. Kabina pro asi 30 lidí vás sveze nahoru na Fichtelberg, nejvyšší vrchol německé části Krušných hor. Je tu horská bouda, hotel a krásná vyhlídka na obě strany Erzgebirge, včetně Klínovce. Jen těch vos by tam mohlo být míň.

Potom můžete sjet zase dolů a podívat se, jak vypadá lyžařské středisko v létě. Boží Dar je sice v letní sezoně kapku prázdný, ale i tak má co nabídnout. Všude je tu spousta cyklostezek, moderní Boží vyhlídka nad městem, bohatě pohledově zásobené Info – protože tady je centrum Ježíškovy pošty. Sem před Vánoci směřují přání, aby měla božídarské razítko s Ježíškem.

Božídarská rašeliniště. Foto: Michaela Turková

A protože slunce pralo, šli jsme ven podívat se na božídarská rašeliniště. Dřevěné chodníčky nás vedly skrz naučnou stezku a díky tabulím už známe nejrůznější druhy borůvek a brusinek. Nikdo nespadl mimo a neutopil se, jen toho stínu mohlo být víc…

Pro děti je tu Ježíškova cesta, kde plní úkoly a zaznamenávají je do zápisníčku. V parku na náměstí je trocha toho stínu, anebo v oblíbeném pivovaru Červený vlk. Při přecházení dejte pozor, na silnici je v létě zvýšené riziko kolize s kolečkovými lyžaři…

