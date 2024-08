Od roku 2023 je na seznamu UNESCO Žatec a oblast žateckého chmele, což je velký úspěch a také další cíl zájezdu po Krušnohorsku.

Zámek Stekník. Foto: Michaela Turková

Uprostřed lánů chmelnic najdeme i zámek Stekník, který se postupně rekonstruuje od 90. let a v poslední době láká čím dál víc návštěvníků. Letos má rekordní čísla nejen díky UNESCU, ale i účasti v druhé sérii pořadu Skryté skvosty. Možná byste si měli pořad pustit dřív, a teprve pak sem jet. Dozvíte se díky tomu spoustu detailů, které ve výkladu nejsou. Anebo třeba líp pochopíte význam zahrady, a proč se na ni vybírá extra vstup, když je tam jen tráva. (Růže odkvetly, ale terasových zahrad v italském stylu v Čechách moc není.)

V minulosti byl v zámku depozitář Národní galerie nebo ubytovna chmelových brigádníků. Stav byl naprosto tristní. Současný okruh reprezentačními pokoji je v provozu sotva pět let, jižní křídlo se stále rekonstruuje. Na řadu časem přijde i fasáda, kterou v minulosti natřeli něčím nekvalitním a loupe se. 24. srpna se Stekník účastní Hradozámecké noci, pokud chcete zažít noční prohlídky, raději si rezervujte místa…

Sousední Žatec, „město chmele“ má půvabné historické náměstí, které sice na Kadaň nemá, zato tu najdete nejmenší chmelnici na světě. Když vám zbyde čas, můžete navštívit druhou největší synagogu v Čechách, my však měli v plánu další obnovenou památku, a tou je Mederův dům.

Středověký dům stojící uprostřed památkové rezervace, býval plný vážených osobností, ale zchátral natolik, že se mu propadla střecha. Zoufalý stav tolik drásal místního patriota, že založil spolek, dal dohromady odborníky a s evropskou dotací se jim povedlo udělat z ruiny zpátky krásný historický dům. Díky fotografiím z 20. let 20. století obnovili vzhled tak, jak vypadal v té době, ve sklepě objevili gotické prvky. Takže tu můžete obdivovat povedené opravy, na půdě věnované žatecké rodačce Marii Treben si smíchat vlastní bylinkovou sůl do koupele. Anebo ve sklepě shlédnout dramatizaci středověkého díla Oráč a smrt významného rodáka Jana ze Žatce. Je fascinující, čeho se dá dosáhnout, když se na to napřou síly…

V Městě chmele nejde minout pivní muzeum. Kousek od historického centra k tomu máte možnost a vy si můžete nakombinovat, co vše chcete vidět. Součástí komplexu Chrámu chmele a piva je největší chmelařské muzeum v Čechách, třípatrové a vážné, a naproti je takové odlehčenější, kde procházíte labyrintem z chmelových žoků, dozvíte se o žatecké oblasti a omrknete velkou sbírku pivních lahví z celého světa. Na fasádě je také novodobý pivní orloj.

Pivní orloj. Foto: Michaela Turková

Ti akčnější si mohou i vylézt na rozhlednu, tzv. Pivní maják, který svítí, když se v muzeu koná nějaká zásadní pivařská akce. Součástí okruhu je i návštěva historické sladovny ve starých renesančních sklepích, ale po celém dni už naše pozornost nebyla na takové výši, abychom výklad dokázali sledovat. Pamatuji si jen, že dům byl v dost špatném stavu a povedlo se ho zachránit v roce 2010. Nás zachránila poslední část prohlídky, posezení v malém kině, kde hráli dokument Žatec ve filmu. Zjistili jsme tam, v kolik filmech z poslední doby fotogenický Žatec hrál a co vlastně představoval (viz třeba Králíček Jojo).

Krušnohorský cestovní miniseriál (1)

Krušnohorský cestovní miniseriál (2)

Krušnohorský cestovní miniseriál (3)

Krušnohorský cestovní miniseriál (4)