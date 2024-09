V 6. pokračování seriálu o Krušnohoří se vydáme na Hauenštejn (hrad přestavěný na zámek), dozvíme se něco o trochu veselejší přítomnosti památky, do obce Kyselka proslulé někdejšími lázněmi a Mattonkou, ale také do někdejšího hornického centra s názvem Jáchymov.

Hauenštejn. Foto: Michaela Turková

Hauenštejn vstává z popela

Na programu byl tentokrát výlet do Karlovarského kraje, a první zastávkou vysoko na kopci Horní Hrad neboli Hauenštejn. Ten byl založen ve 13. století a jeho posledními vlastníky byl francouzský rod Buquoyů (jehož slavnější větev vlastnila v jižních Čechách Staré Hrady). Po znárodnění to však šlo s hradem z kopce, byl tu sirotčinec nebo ubytovna pro jáchymovské horníky. A pak už jen chátral a chátral. Dokud kolem Hauenštejna nešel nadšenec, který celý život snil o tom, že bude vlastnit hrad. Pak Palacký tedy ruinu koupil a od té doby, 24 let, za pomoci sponzorů a dobrovolníků dává prostory do kupy.

Hauenštejn je takový ukázkový příklad památky, povstalé z popela, že má dokonce Fénixe v oficiálním erbu. V místnostech, které už jsou opravené, je stálá výstava mosteckého malíře Eduarda Bárty, a návštěvnický okruh, ukazující, co všechno majitele ještě čeká. Na hradě je živo, koná se tu spousta akcí včetně nočních prohlídek (ale po té historce s duchem švédského vojáka asi jen pro otrlé). Každoročně se tu pořádá dřevařské symposium a všemožně pak nacházíme dřevěné sochy, které tu umělci nechali jako výzdobu. Můžete tu mít svatbu i teambuilding. Zkrátka ta vitrážová okna se sama nezaplatí…

Příběh Horního hradu je i součástí knihy Aby po nás něco zůstalo (Práh, 2021). Titul obsahuje rozhovory s novodobými hradními pány…

Obec Kyselka na zašlou slávu zatím vzpomíná

Z úplně jiného soudku byla návštěva obce Kyselka. Na břehu Ohře tam bývaly exkluzivní lázně, ze kterých jsou dnes vybydlené ruiny. Současný majitel firmy Mattoni zatím obnovil pouze jeden hotýlek – a nad ním ve stráni muzeum firmy Mattoni v Loschnerově vile v bývalé budově stáčírny. Krásně zrestaurovaná vila v alpském stylu se otevřela v roce 2016 a chytře kombinuje historické artefakty a moderní technologie. Ve dvou patrech si můžete prohlédnout vývoj etiket nebo různé tvary lahví, stejně tak jako film o průběhu rekonstrukce nebo animovaný průřez historií Kyselky.

Příjemný pobyt ještě vylepší minikavárnička, kde opravdu servírují „matonku“. Přilehlý altánek získal cenu hejtmanky za obnovenou památku, i když je z ní výhled jen na ošklivou továrnu. Mě nejvíc zaujaly návrhy etiket ještě před orlem, kdy se hledalo to správné logo. Umíte si představit etikety s jiným zvířetem?

A jelikož Krušné hory jsou od roku 2019 zapsány v UNESCO jako Hornický region Erzgebirge (spolu s německou částí) je naprosto povinné některou z pěti českých lokalit navštívit.

Muzeum Mattoni. Foto: Michaela Turková

Jáchymov a vzpomínka na krutou minulost

Jáchymov byl díky těžbě nerostných surovin v 16. století centrem Čech a druhým nejlidnatějším městem. Pro prohlídky je nejpopulárnější Štola č. 1, kde se dříve těžilo stříbro, a poté uran. Před samotnou exkurzí si ještě vyslechneme výklad – a když máte štěstí na brigádníka, zapáleného do historie, může se přednáška zvrtnout i do 20 minut s přilbou na hlavě na přímém slunci. Krom přilby je také bezpečnostní nutnost mít uzavřené boty, za ukopnuté palce při přelézání pražců provozovatel štoly neručí. Ťapání potmě v místech, kde dřeli političtí vězni v šílených podmínkách, nebylo nic veselého.

Náladu nám ale zlepšila návštěva jáchymovského Náměstí Míru, které má pár zajímavých domů – jako je nejstarší lékárna ve střední Evropě (kde dnes můžete nakoupit regionální produkty včetně kopřivové lázeňské oplatky). Anebo naproti v budově staré radnice z 16. století, kde je dnes knihovna, infocentrum a také zajímavá výstava starých knih a prvotisků Latinské školy. Středověká knihovna byla schovaná na půdě před tehdejší rekatolizací a nyní jsou zrestaurované svazky vystavené v renesančním sklepě radnice. Výjimečné jsou především Libri catenati, tedy svazky přivázané na řetízek. Pro zlepšení nálady ideální.

Krušnohorský cestovní miniseriál (1)

Krušnohorský cestovní miniseriál (2)

Krušnohorský cestovní miniseriál (3)

Krušnohorský cestovní miniseriál (4)

Krušnohorský cestovní miniseriál (5)