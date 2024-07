Čím dál víc domácích turistů si volí za cíl své dovolené památky v Krušných horách. Dávno už neplatí, že jde o oblast zdevastovanou těžbou, kde není co k vidění (pokud nechcete mít těžkou depresi). Vývoj posledních let se obrací k lepšímu, krajina se obnovuje, stejně jako zanedbané památky. Za týdenní pobyt jsme objevili tolik míst, zachráněných na poslední chvíli, že z toho je úplný leitmotiv.

Menhir Zkamenělý pastýř. Foto: Michaela Turková

Cestou z Prahy na sever by byla škoda minout pomník pradávných dob, menhir s názvem Zkamenělý pastýř. Historici se nemůžou dohodnout, z jaké doby pochází, každopádně je spojený s Kelty. Podle všeho k Pastýři patřili také jeho ovečky, několik menších kamenů, ale ty byly až moc v poli a horliví zemědělci je odstranili pro hladkou orbu. Prý jich mělo být 6 až 12. A pokud budete u Pastýře sami, můžete načerpat jeho magickou energii. Tady není moc co k restaurování, ale vysypaný štěrkový chodníček je rozhodně vylepšení…

Kousek za menhirem je městys Peruc, známý především díky pověsti o Oldřichovi a Boženě. Najdete tu prastarý dub, pod kterým se prý potkali někdy roku 1000. Dub na to rozhodně vypadá, od poslední velké bouřky drží pohromadě jen díky několika železným skružím. O kus dál je Boženina studánka, kde prý prala prádlo, když potkala knížete. Ale od dubu je to docela kousek, tak nevím, jak to vlastně bylo. Nás však nejvíc zajímal zámeček. Ten je první památkou, která se dočkala své záchrany.

Rokokový zámeček Peruc. Foto: Michaela Turková

Roztomilý rokokový zámeček byl po znárodněný využitý, jak to tak bývalo – mateřská školka, útočiště malíře Emila Filly, a pak nic. Až v roce 2015 zámek Peruc koupil podnikatel Ondráček, který podobně zachránil zámek Dětenice. Majiteli stačilo 6 let, aby mohl prohlásit ruinu za otevření schopnou. Okruh nás provedl reprezentačními pokoji a krásným schodištěm. Vybavení pokojů sice není původní (jak zjistíme na všech navštívených památkách, buď věci rozkradl stát, nebo místní) ale je zaplněno s citem pro danou dobu. Řada obrazů je zapůjčená z depozitářů od sběratelů z celé Evropy. V místnostech také bývají velkoformátové fotografie stavu před rekonstrukcí, abyste plně pochopili, že to nebyla hračka, a že světle modrý nátěr fasády je mnohem lepší než žlutý.

Na zámku můžete mít svatbu a brzy tam i budete moci přespat, pokud si to budete moct dovolit. V apartmánech totiž čekají luxusní postele za miliony korun, takže to ještě zvažte. V zámecké zahradě je i Muzeum české vesnice (kde jsou suvenýry k zámečku) a občas tam potkáte i čarodějku, která za drobný bakšiš vypráví legendy spojené se zahradou a osobnostmi spjatými se zámkem.

Osobně pro ubytování v regionu můžu doporučit areál Klíny nad Litvínovem. Pokud budete mít plné zuby památek, můžete na vlastní riziko zkusit něco adrenalinového, třeba bobovou dráhu nebo zip-line. Pro ty opatrnější je tu tenis nebo minigolf. Dobře tu vaří, nemluvě o vlastním minipivovaru, jehož výrobek se stal nedílnou součástí našich večeří…