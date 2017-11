Abyste mohli načerpat tu pravou předvánoční atmosféru, můžete se vydat i na památky. Na návštěvníky čekají adventní koncerty, výstavy nebo třeba jarmarky. Vybrali jsme pro vás několik tipů pro první dva adventní týdny.

Zámecký advent na zámku Kačina

V neděli 3. prosince od 10 do 16 hodin zámek Kačina – Muzeum českého venkova otevírá období adventu mimořádnou akcí. Veřejnost uvidí slavnostně vyzdobený zámek a připomene si, co adventní čas znamená, jak se slavil v minulosti, oživit si vánoční tradice a vyzkoušet si vánoční zvyky. K vidění budou i unikátní mechanický betlém či obří adventní věnec, k ochutnání punč hraběte Chotka. Advent na zámku se stylově koná v hospodářském zázemí budovy – v kuchyních, prádelnách, dřevnících a dalších prostorách suterénu. Zámecké služebnictvo se zde bude připravovat na adventní čas a chystat Vánoce pro své panstvo – hraběcí rodinu Chotků a návštěvníci budou moci v každou celou hodinu zhlédnout jejich veselé vystoupení. Příležitostná výstava seznámí návštěvníky s historií Vánoc, následně si pak budou moci tradice sami vyzkoušet. V rozpálených zámeckých kamnech se bude péct pečivo, budou se zdobit perníčky, odlévat olovo, vyřezávat betlémy, věštit z polínek, vyrábět vánoční ozdoby a mnohé další. V rámci programu vystoupí pěvecký a hudební sbor ZUŠ Čáslav, základní škola Kolín IV představí vánoční příběh s koledami. Před zámkem budou také probíhat jezdecké ukázky. V případě sněhové nadílky budou připraveny i zámecké saně. Pro návštěvníky bude samozřejmě připraveno i občerstvení.

Vstupné: dospělí 50 Kč; děti, studenti, senioři 30 Kč; ZTP, ZTP/P a děti do 3 let zdarma.

Prohlídky zámeckých interiérů dle platného ceníku.

Tři adventní neděle na zámku Ohrada

Návštěvníci jsou opět zváni do muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada, aby si vychutnali kouzlo předvánočního času. Společná adventní setkání se konají 3., 10. a 17. prosince vždy od 14 do 16 hodin. První adventní neděli 3. prosince se bude tvořit adventní kalendář a zdobit adventní věnec, další adventní neděle 10. prosince bude věnována zdobení perníčků bílkovou polevou a výrobě perníkových zápichů. V neděli 17. prosince se budou vyrábět ozdoby, malovat vánoční koule a řetězy z přírodních materiálů. Společnou tvorbu doprovodí hrou a zpěvem koled žáci a učitelé Střední lesnické školy v Písku. Nakonec na nádvoří zazáří vánoční stromek ozdobený společně vyrobenými ozdobami. Adventní akce jsou zároveň letošní poslední možností muzeum v loveckém zámku Ohrada navštívit.

Vánoční atmosféra v Národním zemědělském muzeu Valtice

V neděli 3. prosince 2017 od 14 do 18 hod. bude probíhat výstava Advent v muzeu. Ke zhlédnutí bude spousta tradičně i méně obvykle zdobených stromků, adventních věnců, svícnů a jiných vánočních dekorací. Nebude chybět tvořivá dílna, kde si mohou děti i dospělí vyrobit vánoční ozdobu. Na valtickém náměstí bude současně v tento den probíhat vánoční jarmark, kde zazní první koledy, zavoní punč či svařené víno a po setmění se rozzáří stovkami světel vánoční strom. Součástí výstavy bude také ukázka adventních věnců. Pro všechny, kteří každoročně vyrábí svůj vlastní adventní věnec nebo svícen, výstava nabídne i několik zajímavých rad, triků a nápadů. Nejen děti se mohou těšit na vánoční dílnu. Při výrobě a tvoření všichni mohou postupovat dle návodu nebo dát prostor vlastní fantazii a z nabídnutého materiálu vytvořit originální vánoční dekoraci.

Vstup do muzea bude na tuto akci volný.

Adventní dílny a Mikuláš v Národním zemědělském muzeu Praha

V sobotu 2. prosince se můžete přijít připravit na nadcházející adventní svátky do Národního zemědělského muzea Praha. V sobotu 2. prosince od 10 do 17 hodin se v Národním zemědělském muzeu Praha konají Adventní dílny. Návštěvníci se mohou věnovat pečení a zdobení perníčků a bezlepkového cukroví s lektorkou, výrobě adventních věnců, vyřezávání zvířátek do betlémů a dalším aktivitám. To vše v pravé předvánoční atmosféře – za zvuků koled, vůně pečeného cukroví, s nazdobeným vánočním stromem a vystaveným betlémem.

Nejen děti a rodiče jsou zváni 5. prosince 2017 v 11, 14 a 16 hodin na představení Andělé divadla KVELB. V představení se objevují andělé na chůdách s velkými křídly táhnoucí obrovské sáně, za zvuků rolniček zpívají a zvěstují lidem poselství. Ve zjevení se objevují prvky pouličního, jarmarečního a loutkového divadla, je v něm i dávka černého humoru, lehkosti a nadhledu kočovných kumštýřů. Součástí je také mikulášská nadílka pro děti. Představení i nadílka se odehrají na dvoře Národního zemědělského muzea.

Zámek Konopiště a Císařské Vánoce

25. listopadu 2017 byla na zámku Konopiště otevřena nová výstava s názvem „Císařské Vánoce….aneb tradice, která překvapí.“ Ve třech místnostech jižního křídla se zájemci mohou až do 14. prosince seznámit s adventními a vánočními zvyky císařské rodiny od 18. do 20. století. O víkendu vždy od 10 do 15 hodin čeká nejen na děti vyprávění o vzniku symbolů nejkrásnějších svátků – jako je vánoční stromek, adventní věnec, koledy. Nebude chybět ani štědrovečerní scéna s bohatou nadílkou.

Jednotlivé části výstavy:

vánoční svátky v době vlády Marie Terezie,

příběh ženy, která do střední Evropy přinesla vánoční stromek,

vánoce v rodině císaře Františka Josefa I.,

poslední vánoční svátky císaře rakouského, krále uherského a českého a jeho rodiny na území monarchie.

Knížecí Vánoce na zámku v Ratibořicích a advent v Babiččině údolí

Při prohlídce adventně a vánočně vyzdobených zámeckých interiérů se návštěvníci seznámí s průběhem vánočních svátků na bývalém náchodském panství ve 2. polovině 19. století.

V Rudrově mlýně v Babiččině údolí vás obdobím adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové folklorního souboru Barunka. V budově vodního mandlu v sousedství mlýna se bude konat malý adventní trh, kde můžete zároveň posedět v hospůdce s tradičním sortimentem občerstvení. Na závěr můžete nahlédnout do „štědrovečerně“ vyzdobené Babiččiny světničky na Starém bělidle. Výzdobu mlýna a Starého bělidla na základě lidových zvyků, tj. velice autenticky, provádí již několik let Věra Sodomková.

Pořádá správa státního zámku Ratibořice ve spolupráci s folklorním souborem Barunka z České Skalice

9. až 10. prosince od 9 do 16 hod. Doporučuje se předchozí rezervace na sobotu a neděli pro jednotlivce. Rezervace prohlídek pro skupiny i jednotlivce a podrobné informace na telefonním čísle +420 491 452 123 (v pracovních dnech v od 7 do 14 hod).

Kouzlo vánočního zámku ve Slatiňanech

Zapomeňte na předvánoční stres a shon a přijďte podlehnout kouzelné zimní atmosféře slatiňanského zámku. Přepychově zařízené zámecké interiéry se vám během prosincových dnů představí v nevídané kráse; v jídelně bude bohatě prostřený stůl očekávat návštěvu vzácných hostů, pod vánočním stromem najdete štědrou nadílku pro velké i malé obyvatele zámku a reprezentační salóny zazáří v působivém světle lustrů a lamp. Půlhodinová procházka vánočním zámkem vyvrcholí v knihovně, která bude zařízena tak, jak si ji pamatovali poslední majitelé.

Termíny vánočních prohlídek: 9. prosince (s jarmakem) v průběhu celého dne.

V následujících dnech jsou prohlídky v pevně stanovených časech: 16.–17. prosince, 23.–26. prosince v 10.30, 11.00, 12.00, 13.00 a 14.00 hodin (bez jarmarku).

Adventní dny Jindřichův Hradec

Národní památkový ústav, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec a Spolek pro obnovu památek na Jindřichohradecku zvou srdečně o druhém adventním víkendu, 9. a 10. prosince, k návštěvě tradičních Adventních dnů. Návštěvníci pravidelní i noví se mohou těšit na tržiště s originálním zbožím a také sladkými i slanými pochutinami pořádané na druhém a třetím zámeckém nádvoří. Program obou víkendových dnů nabídne hudební, taneční a divadelní vystoupení. Jistě nejen dětské návštěvníky potěší malý zvěřinec, výstava sokolnicky cvičených dravých ptáků nebo lukostřelba na II. nádvoří. V provozu bude opět 500 let stará Černá kuchyně. Své dovednosti předvedou umělečtí řezbáři, kováři a hrnčíři a v malých tvůrčích dílnách budou zájemci moci vyzkoušet svou vlastní zručnost. I v letošním roce bude pořádána nedělní bohoslužba v kapli sv. Ducha. V rámci Adventních dnů mohou návštěvníci jindřichohradeckého zámku rovněž zavítat do Domu gobelínů (vstup z Dobrovského náměstí), kde si budou moci prohlédnout ukázky řemesel, a připravena bude také dílna pro děti i dospělé. Vstupné do areálu je 10 Kč. Akce se koná vždy od 10 do 17 hodin.

Zdroj: Národní zemědělské muzeum, NPÚ.