Ve čtvrtek 12. dubna se v Praze uskuteční charitativní Noční běh pro Světlušku, který bude navíc ekologický. Účastníci běhu mohou vzít na akci staré mobilní telefony a další vyřazené spotřebiče, případně baterie, podpoří recyklování, a tím zvýší příspěvek na pomoc nevidomým. Jaké další akce na podporu nevidomých se budou konat v dubnu?

Noční běh pro Světlušku má rozsvítit život nevidomých. Běžci proto běží symbolicky potmě a s čelovkami. Startovné se pak v celé výši převádí na konto Světlušky, což je projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu pomáhajícího nevidomým. Vloni Češi tímto způsobem získali pro lidi se zrakovým handicapem celkem 2 555 207 Kč.

Letos je možnost, aby všichni běžci a chodci znásobili částku. Na start do pražské Stromovky mohou totiž přinést staré a nevyužívané mobilní telefony, tablety, případně další elektrozařízení, která rádi nechají zrecyklovat. Každý mobil nebo tablet, vhozený do speciálního sběrného boxu, půjde na konto Světlušky 10 Kč. Jestliže účastníci donesou i další spotřebiče nebo staré baterie, vydělají Světlušce s každým kilogramem elektroodpadu 1,50 Kč. Finanční podporu za sběr elektrozařízení a ekologickou likvidaci všech vybraných předmětů zajistí kolektivní systém REMA. Ten v České republice zajišťujeo ochranu životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení a baterií.

Recyklací 5,5 kg mobilních telefonů se ušetří 3,7 kg CO2 ekvivalentu – to odpovídá třeba 22 km najetým malým benzinovým autem do obsahu motoru 1,4 l.

Na účastníky běhu čeká kromě běhu po dvou různých trasách i hudební program prokládaný rozhovory se známými českými sportovci a herci. Akce začíná v 18:30 hodin, vybíhá se ve 21:00. Registrovat se dá předem online s cenou 450 Kč, a nebo na místě, kde bude startovné 500 Kč.

Další dubnové akce na podporu nevidomých

8. dubna – modelování poslepu

To ovšem není všechno. Už zítra, v neděli 8. dubna můžete zamířit na program, který se koná přímo v prostorách Neviditelné výstavy v Praze. Na Novoměstské radnici se bude od 10:00 do 13:00 hodin modelovat, a to rovnou poslepu. Zájemci si mohou nasadit klapky na oči a pod vedením nevidomé lektorky Libuše Petrašové si vyzkoušet různé techniky hmatového modelování. Využijí tak jiné smysly, než jsou zvyklí. Vstupné je dobrovolné.

Promítání filmů o nevidomých v kině Aero – úterý 17. dubna

Pražské kino Aero bude patřit filmům o nevidomých. V 16:00 začne program promítáním českého dokumentu Jmenuji se Hladový Bizon. Příběh Jana, který se narodil nevidomý a postupně se mu zhoršuje i sluch, a odehrává se převážně v indiánské rezervaci v Novém Mexiku. Jan, který si říká Hladový Bizon, se vydává z Moravy za medicinmanem kmene Navahů, aby u něj podstoupil ozdravný rituál. V 18:00 program pokračuje belgickým komediální dramatem Hasta la vista! Děj této sympatické tragikomedie, volně inspirované příběhem Asty Philpota, amerického propagátora práv handicapovaných lidí na aktivní sexuální život, vypráví o třech různě postižených mladících, kteří se vydávají na cestu do Španělska, a to s jediným cílem: přijít o panictví. Žoviální Jozef je přitom téměř slepý, vtipálek Philip je paraplegik a také Lars je upoután na kolečkové křeslo, jelikož trpí nevyléčitelným degenerativním postižením, způsobujícím ochrnutí a příležitostné záchvaty. Promítání zakončí ve 20:30 německý film Rande naslepo, kde se slabozraký Saliya snaží zamaskovat svůj handicap a splnit si svůj sen – získat práci ve špičkovém hotelu. Vstupenky na všechny tři filmy lze koupit za dobrovolný příspěvek.

Vernisáž výstavy Starý zákon rukama nevidomých sochařů – čtvrtek 19. dubna

Nevidomé výtvarnice Božena Přikrylová, Alice Horná, Libuše Petrašová a další umělci z Hmatateliéru zpodobnili první část Bible. Jejich soubor reliéfů a soch ze šamotové hlíny bude vystaven od čtvrtka 19. dubna od 18:00 na Novoměstské radnici v Praze v prostorách Neviditelné výstavy. Série tematických děl inspirovaných Starým zákonem tam bude k vidění do 30. června. Výstava je interaktivní a hapticky přístupná pro všechny, tedy pro vidomé i nevidomé návštěvníky. Je zdarma, vstup je dobrovolný.

Beseda: Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti – středa 25. dubna

Jak správně plnit úlohu rodiče a jak ji plnit, když má rodič navíc zrakový handicap? Pohovoří skupinka hostů ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze. Ve středu 25. dubna se tu od 17:30 uskuteční v kooperaci s pražskou Neviditelnou výstavou beseda několika nevidomých rodičů, kteří se podělí o životní zkušenosti. Diskuzi bude doprovázet vernisáž fotografií Elišky Rafajové s názvem Mám nevidomé rodiče. Vstup je zdarma s dobrovolným příspěvkem.

Výtěžek ze uvedených dubnových aktivit půjde na podporu vizuální výchovy dětí nevidomých rodičů organizované Nadačním fondem Krasohled.