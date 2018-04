Dětský mozek je jako houba. Dokáže vsáknout neuvěřitelné množství vědomostí. A týká se to i cizích jazyků, které se dítka v raném věku učí mnohem rychleji než v pozdějších letech. Logicky však do značné míry záleží na vhodně zvolené metodice. Ale která je ta nejlepší? Jednotlivé způsoby výuky mají své zastánce i odpůrce, ovšem najdou se světlé výjimky. Jednou z nich Wattsenglish – metodika, jejíž podstatou je osvojování jazyka přirozenou cestou. Do České republiky se dostala v roce 2007 a takřka okamžitě se setkala s nebývale pozitivním ohlasem rodičů a odborníků. Co byste o Wattsenglish měli vědět?

Jak kurzy Wattsenglish probíhají?

Na lekci se můžete zajít podívat osobně, ale seznámení se základními principy rozhodně není od věci. Výuka pod vedením zkušených lektorů (Češi i rodilí mluvčí) probíhá ve skupinkách do 15 dětí, případně formou speciálního programu pro celou třídu. Děti jsou takříkajíc hozeny rovnýma nohama do vody, protože lektoři již od první minuty hovoří pouze anglicky. Díky kombinaci gest, mimiky a širokého spektra pomůcek, písniček, videí apod. však s porozuměním nemají sebemenší problém.

Myšlenka Wattsenglish stojí na výsledcích psycholingvistických výzkumů, dle kterých mohou děti v předškolním věku vstřebat cizí jazyk stejně jako mateřštinu. Klíčem jsou názorné pomůcky, zapojení všech smyslů a aktivní přístup.

Učení, nebo zábava? Obojí!

Děti se během výuky setkávají se zakladatelem metody Wattsenglish Stevem Wattsem a jeho kamarádkou – uličnicí Maggie. Respektive formou zábavných videí, která si kladou za cíl naučit malé diváky praktickému využití učiva. Děti se na videa nemohou vynadívat a rády si je pouští i doma.