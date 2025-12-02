Kamila Skopová a její Čas radosti, veselosti přináší hřejivě pohodový a nostalgický pocit
Adventní a vánoční období patří v českém prostředí k nejbohatším na zvyky, obřady a drobné rituály. Mnohé z nich v moderním životě ustoupily do pozadí, ale stále nás přitahují způsobem, jakým dokázaly propojit rodinu, domácnost i celé komunity. Kniha Kamily Skopové vrací pozornost k tomu, jak tyto svátky prožívaly domácnosti na konci 19. století — na venkově i ve městech.
Titul Čas radosti, veselosti nestojí na rozsáhlých textech. Záměrně pracuje se stručností a opírá se o výtvarné zpracování, které má v celé publikaci hlavní roli. Ilustrace neslouží jen jako doplněk, ale jako hlavní nositel atmosféry. Vytvářejí obraz Vánoc, které byly skromné, ale pevně zakotvené v tradicích, domácích přípravách a jasném rytmu svátečních dní.
Jak vypadaly svátky v době našich prababiček
Kniha ukazuje adventní i vánoční zvyky — od domácích úklidů a příprav přes obchůzky masek až po zvyky spojené se Štědrým dnem. Textové části jsou stručné a přehledné. Slouží jako průvodce, který upozorňuje na význam jednotlivých obyčejů a pomáhá čtenáři pochopit, co pro tehdejší rodiny představovaly. Díky tomu je publikace snadno čitelná i pro ty, kteří se o národopis zajímají zcela poprvé.
Ilustrace tvoří základ celého vyprávění
Hlavní síla knihy spočívá v její obrazové části. Ilustrace zobrazují venkovská stavení, zimní krajinu, tradiční oděvy i rodinné scény, které se ke svátkům vázaly. Umožňují nahlédnout do konkrétních situací, které by pouhý text nedokázal tak názorně přiblížit.
Právě vizuální stránka vyvolává pocit pohody i určité nostalgie. Čtenář díky ní snadno pochopí, jak se adventní a vánoční období odehrávalo v běžném životě – bez idealizace, ale s respektem k tradici.
Recepty jako přímé propojení s minulostí
V závěru knihy najdeme výběr tradičních receptů, které dotvářejí celkový obraz svátků. Nejde jen o cukroví. Objevují se zde jednoduchá jídla typická pro český venkov, ale také slavnostní pokrmy měšťanské kuchyně.
Recepty jsou přirozeným pokračováním výtvarné části knihy – ukazují, jaké chutě provázely zimní období a jaká byla běžná skladba jídelníčku v době, kdy se hospodařilo podle ročních cyklů.
Kamila Skopová a její dlouholetá práce s lidovou kulturou
Autorka knihy je absolventkou pražské Střední uměleckoprůmyslové školy a od konce 60. let se věnuje samostudiu národopisu. Její práce je úzce spojená s folklorními tradicemi – spolupracuje s folklorními soubory, vytváří scénáře a výpravy pro jejich programy, věnuje se návrhům replik lidových krojů a ve Škole folklorních tradic vyučuje obor lidový oděv.
Od roku 1995 píše a ilustruje knihy, které se věnují zvykosloví, lidové tvorbě, rodinným svátkům i tradiční české kuchyni. Mnohé její tituly vycházejí opakovaně a její výtvarný rukopis je pro čtenáře snadno rozpoznatelný: výrazné ilustrace, přehledné texty a důraz na věrné zachycení lidových tradic.
Tento přístup je zřejmý i z tohoto titulu. Čas radosti, veselosti je plný úžasných ilustrací, které vás naladí na velmi nostalgický pocit. Je skvělá nejen pro děti, ale také pro dospělé, pro které představuje zaručený způsob, jak se dostanou do klidu a pohody v době adventu.
Nakladatel: Grada, 80 stran