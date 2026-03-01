Vůně pražma a pece: Objevte hluboký význam Pražné neděle, o které psal už Čeněk Zíbrt
Když se řekne masopust nebo Velikonoce, vybavíme si veselí a zábavu. Mezi tato dvě období ale patří čas klidu, půstu a šest postních nedělí. Tyto tradice měly za dob našich předků pevný řád. Druhou postní nedělí je Pražná neděle. Den, který dnes většina z nás mine bez povšimnutí. Kdysi ale voněl po kouři z vymetených pecí a praženém obilí.
Zatímco první postní neděle byla časem vnitřního ztišení v černém šátku, ta druhá patřila ohni, probouzení spícího zrna a prvnímu hlasitému rokování hospodářů o osudu polí. Název „Pražná“ v sobě nese víc než jen odkaz na staroslovanský pokrm. Je to křižovatka, kde se potkává rituální čistota domácnosti s pragmatickým plánováním úrody nadcházejícího období.
Rituál ohně a zrna
A o kterém pokrmu že je tu řeč? Jedná se o pražmo, které kdysi představovalo skvělý způsob, jak využít zbytky zásob. Připravovalo se totiž z celých obilných zrn (pšenice, pohanky či ovsa), která byla záměrně namočena do vlažné vody.
V okamžiku, kdy zrno začalo „pukat“ (tedy klíčit), došlo k aktivaci enzymů a tím i zvýšení nutriční hodnoty. To sice naši předkové nevěděli, přesto přirozeným způsobem reagovali na to, co jim život a příroda nabízely. Naklíčená zrna se pak sypala na rozpálenou pec nebo plechy. Vysoká teplota zastavila proces klíčení a dodala zrnu oříškovou chuť.
V lidové magii se věřilo, že „křik“ zrn na pánvi (pukání slupek) odhání zlé duchy, kteří se po zimě ještě drželi v koutech stavení. Ale třeba v Podkrkonoší tento proces posloužil jako předpověď úrody lnu (pokud zrno hlasitě praskalo, měl být len dlouhý a kvalitní).
„Pražmo – dle Kuldy (Kulda, Církevní rok, 1880) – jsou vůbec zrna obilná, nebo klasové upražení a vymnutí než úplně dozrají; také zrní všelikého druhu v troubě upražené, kteréž pak v ruční stoupce na drobno se roztírá a za potravu slouží. Tedy odtud, že naši předkové strojili sobě postní jídla, pučálku, pražmo a polévku z něho, praženku, slove prý neděle tato – pražná.“
– Čeněk Zíbrt, Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní, str. 45
Pučálka = postní jídlo z naklíčeného hrachu (pozn. red.).
Sazometná tradice: Očista jako duchovní akt
V mnoha regionech se právě tento den považoval za neformální začátek jarního úklidu. Vymetat se musely především saze z pecí – nejen kvůli bezpečnosti, ale i rituálně. Saze totiž byly vnímány jako „pozůstatek zimy a tmy“. Teprve do čisté pece mohl přijít plech s obilím, které mělo nasytit rodinu v době nejpřísnějšího odříkání.
Sazometnou tradici si spíše spojujeme se Sazometnou středou (také Škaredá, Černá nebo Svatá středa), což je středa svatého týdne před Velikonocemi. Ale je vidět, že se saze vymetaly třeba právě jako rituál o Pražné neděli tak, aby byl dům připravený na přijetí jarního světla. V některých archivech je doloženo, že první vymetání sazí musel provést hospodář, ne čeledín, aby si „nevyhnal štěstí z chléva“.
Den hospodářského rokování
Po první postní neděli, která byla spíše klidová, Pražná neděle vybízela k akci. A to nejen ve stavení. Starší z obce se scházeli u společného stolu, aby vyřešili spory o hranice pozemků, které se objevily po tání sněhu. V některých obcích se pražmo připravovalo společně na návsi a stvrzovala se tak sousedská výpomoc pro sezónu orby. Kdo odmítl, dával najevo, že nechce v daném roce spolupracovat.
V dnešním zrychleném světě může být tento den připomínkou, že má smysl se zastavit a uvědomit si, že velký růst začíná nenápadným malým krokem („puknutím“ zrna v tichu a teple).
