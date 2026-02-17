Sebevražda od Veroniky Martinkové je zapeklitá detektivka: Začíná vyšetřováním jasného případu. Ten se ale zkomplikuje
Starý muž se zastřelil poté, co dostal špatné zprávy o svém zdraví. Je to jasný případ. To jen detektiv David Winkler to nechce uzavřít. Ale co mu zbývá. Dokud se do případu nezačne šťourat i jeho parťačka Hana. A najednou jsou tu pochybnosti, komplikace a zádrhele…
Kniha je šestým dílem v sérii David Winkler a Hana Vítková, a kdo předchozí nečetl, může se trochu ztrácet v souvislostech. Evidentně se Winkler vrátil k policii po jakési kontroverzní kauze a ne každý ho vítá s otevřenou náručí. Vítková se zas vrací po mateřské a srovnává se s novou rolí „mámy napůl“.
Střídají se tu kapitoly z jejich úhlů pohledu, což je osvěžující změna. Většina českých detektivek má jen neosobního vypravěče. Tady je příběh tím zajímavější, že vlastně oba hrdinové dělají na jednom případu, ale každý k němu přistupuje jinak, podle své povahy, paličatosti nebo důkladnosti…
Taky se mi líbilo, že krom případu ukazuje kniha i práci na oddělení, napjaté vztahy… Netvrdím, že je v jiných detektivkách vše zalité sluncem, v posledním Urbanovi (Oči za oko, chrup za zub, Kalibr, 2025) je třeba jeden kolega podezřelý a vyšetřuje ho GIBS. Tady se vztahy komplikují i staršími souvislostmi, které mi unikaly, ale i tak. Bylo to jiné, zajímavé. Už chápu, proč si čtenáři, co náhodou v knihovně objeví nějaký díl od Martinkové, objednávají i ty další. Jsou chyceni.
Jak si obě hlavní postavy přehazují své úhly pohledu, dělá příběh o to napínavější. Klidně byste tu našli i vztahovku, protože tu krásně vidíte, jak chlapi uvažují úplně jinak, jak moc jsou na zabití, nebo kolik toho dokáže způsobit špatná komunikace…
Najdete tu spoustu „ačkoli“. Ačkoli je tu souběžný příběh, v kterém se nechytáte, pokud jste právě naskočili do tohohle rozjetého vlaku. Ačkoli tenhle příběh má atributy gangsterky jak od Guye Ritchieho, což mě zrovna neoslovuje… Přes to všechno byla tohle jedna z nejnapínavějších a nejzajímavějších knih za dlouhou dobu. Je správně komplikovaný, řeší spoustu věcí najednou a vy raději odložíte večeři, abyste zvládli ještě pár kapitol…
Vydal: VM, 2025
527 stran