Tak tahle mise se opravdu povedla. Příležitostný zlodějíček Loth je zrovna ve vězení, když parta dobrodruhů přijde zachránit nějakého prince. Princ má být zrzavý, což je momentálně jak Loth, tak i kluk u protější zdi. Radši je vezmou do bezpečí oba, ale mazaný a životem protřelý zlodějíček si ten titul samozřejmě ukradne pro sebe. Ale kdyby tušil, do jakého maléru se tím namočí, možná by zůstal ve vězení (anebo taky ne…).

Tenhle příběh je takovou střelenou variací na Dračí doupě a nijak se za to nestydí. Je tu elf, člověk, trpaslice a ork, plus jeden drak, a jedou spolu splnit jakýkoli dobrodružný úkol. Až na to, že mají dohromady asi tak dvě mozkové buňky, a potácejí se od jedné katastrofy ke druhé.

A protože tohle vydává nakladatelství ConQueer (zaměřené na LGBT) máme tu taky přidrzlého bisexuálního Lotha, který si užívá pošťuchování hubeného zrzavého mladíka s pracovním názvem Ponrava – a možná se ho trochu snaží svést…

Liška ryšavá je báječná parodie na hrdinské výpravy se spoustou humoru, sexu a taky dobrodružství, která si nebere servítky. Dost jsem se u téhle povedené gay romance bavila. Nakonec se z toho vyklubala taková moderní variace na pohádku Princ a princ, která byla před 20 lety kontroverzní, ale dnes už si z ní můžeme dělat legraci – anebo ji převyprávět mnohem explicitněji…

Originál: Red Heir, překlad: Alexandra Petáková, vydal: ConQueer, 2023, 316 stran