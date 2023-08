Každý správný knihomol miluje knížky, kde se o knihách hodně mluví a kde jsou další knihomolové, podobně postižení… A proto je nová kniha Emily Henry naprosto skvělá hned od začátku…

Hlavní hrdinkou je totiž mladá kariéristka, literární agentka Nora. Nora má mladší sestru Libby, pro kterou by udělala cokoli, třeba i jela na dovolenou do maloměsta kdesi v Severní Karolíně, které stálo předlohou úspěšné knize. Nora jako správná Newyorčanka ve venkovském tichu trpí. A co teprve, když zjistí, že je tu ve stejný čas i Charlie, uštěpačný redaktor, se kterým si nesedli. První dojem byl sice zlý, ale Charlie zas rozumí knihám, na rozdíl od celého okolí. A jeho sarkastické hlášky jsou neskutečně trefné.

Nořin milostný život vždycky byl jak klasické literární klišé – její partneři ji opouštěli poté, co na výletě z města potkali Tu Pravou. Teď je na výletě ona a hodlá prolomit své prokletí. Ale má vůbec místo, kde není ani jedna thajská restaurace, vůbec šanci?

Nesmírně jsem si užívala všechny ty literární narážky, ale nejvíc ze všeho to neustálé špičkování Nory a Charlieho, kdykoli na sebe narazili. Měla jsem pak problém zbavit se toho připitomělého úsměvu, ale bylo to vážně těžké, když oni byli tak sladcí…

Jistě, nebyla to tak úplně neustálá sranda. Nora si s sebou nese svá trápení, která jí komplikují život i vztahy, a musí si toho v sobě ještě dost vyřešit. I zachmuřený Charlie Lastra má možná dost dobré důvody, proč působí tak odměřeně. Oba jsou si tak podobní, ale každý má jiné starosti. Dokáží porazit své problémy a mindráky? Vyhraje životem tepající New York nad mile praštěným městečkem?

Romantické knížky Emily Henry servírují čtenářkám neskutečně živé postavy, se kterými rádi trávíte čas. Tady je navíc příběh obohacený všemi těmi literárními odkazy a mrkáním autorky, když ústy své hlavní hrdinky cupuje klišé romantické literatury, protože Nora neví, že v jedné sama figuruje… Takové to „čtení o čtení…“

Autorce se povedl mistrovský kousek – letní románek pro všechny, co milují knihy, protože se v mnoha větách najdou. Velkou pravdou je třeba tahle: „Copak někdy někdo chtěl dočíst opravdu dobrou knihu?“

Originál: Book Lovers, 2021, překlad: Tereza Libichová, vydala: Metafora, 2023, 381 stran