Takhle přesně má vypadat romantika pro kočkomily – spousta zvířátek, jiskření, happy end a trapné dvojsmysly, když se vaše firma jmenuje Panička na půjčení…

Kitty Hartová je profesionální hlídačka koček, protože kočky miluje, a teď jí za to ještě platí. Milesova matka je v nemocnici a on potřebuje někoho, aby se postaral o jejího mrzutého kocoura Prince Francise, než se situace uklidní. Čili si najme Kitty. Ale tohle setkání rozhodně nebyla láska na první pohled. Ani na druhý… Miles Thorn totiž kočky rád nemá a nebojí se to přiznat, čímž si to u Kitty dost rozlil…

Sledovat tyhle dva bylo fakt vtipné. Ani jeden z nich není zrovna lev salonů, komunikace s jinými lidmi (nebo bytostmi, co nejsou kočky) jim moc nejde, zažívají spolu spoustu neskutečných trapasů. Ještě trapnější ale je, že jejich vzájemná přitažlivost funguje, bez ohledu na logiku nebo zvířecí preference…

Autorka tu krom kočičí roztomilosti rozehrává i vážnější témata, kvůli kterým se Kitty s Milesem sbližují – oba v minulosti přišli o členy rodiny a tíží je vina za to, že tomu nedokázali zabránit. Prostě je polidšťuje, aby vysvětlila, proč je Miles Thorn tak neohrabaný a zasmušilý, a Kitty se radši baví s kočkami a nemůže se dokopat odstěhovat se od mamky…

I když to zní jako případy pro terapii, tyhle starosti jsou jen na pozadí, a kolem je stále spousta nervózního jiskření, nějaké té erotiky a legračního kocoura, který vyžaduje neustálou pozornost. A zmínila jsem už, že Miles má dobráckou německou dogu Wilfreda?

Roztomilý romantický příběh ozvláštňuje větší množství domácích mazlíčků a nečekané problémy s přízní Kittyiných sledujících na sociálních sítích.

Originál: Love Catasthrophe, 2023, překlad: Tereza Vojtíková, vydal: Beta, 2024, 367 str.