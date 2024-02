Pokračujeme v našem seriálu tradic, tentokrát na téma postního, předvelikonočního období. Odpočítávání do Velikonoc pokračuje a v neděli 25. února nás čeká druhá postní neděle, které se říká Pražná. Co znamená její název a co se v tu dobu provádělo?

Pražná neděle má stejně jako ta první postní neděle také několik názvů. Také se jí říkalo Reminscere (podle prvního slova vstupní antifony Reminiscere miserationum taurum (Rozvzpomeň se na své smilování)) či Sazometná. I této neděli se někdy říkalo Černá pro černé šaty žen.

Co se dělalo v domácnostech

Provoz domácností se odehrával v rytmu úklidu. Smýčení, bílení, uklízení a mytí. Název Sazometná odkazuje nejen na úklid, ale také na vymetání kamen a komínů. A to bylo v chalupách s tradičními střechami (doškovou či šindelovou) naprosto nezbytnou prací.

Chystalo se ale také speciální postní jídlo. Hospodyně připravovaly pražmo, což jsou upražená nedozrálá či naklíčená zrna nebo klasy. Využívalo se všechno dostupné obilí, ale ideální byla pšenice špalda nebo nahý oves. Před pražením se klíčky z obilek olámaly a dávaly se do jiných jídel, protože by se při opékání spálily a takto byly cenné.

Z pražmy se pak připravovala polévka praženka. Staroslovanský postní pokrm se upravoval podobně jako pučálka z hrachu. Chystala se také sladká i slaná kaše. Naši předkové připravovali kaše z obilí, luštěnin i zeleniny. Pokud nějaká kaše zbyla, sušila se, a pak přijídala k polévkám.

Tato jídla byla považována za velmi podstatný zdroj potravy plný vitamínů před tím, než bude možné provést novou sklizeň. Jednalo se také o obřadní jídlo letního slunovratu (letos nastane 20. června).

Na vesnicích se scházeli hospodáři, jedli pražmo a domlouvali se na tom, které jarní práce je budou čekat. Vše zapíjeli řídkým postním pivem. Také opravovali zemědělské náčiní, aby bylo na jaro vše dobře připraveno.

