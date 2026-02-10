Zakleté dámy v pražském Činoherním klubu představují manželky prezidentů jako umlčované princezny…
Tahle hra Činoherního klubu se dá shrnout do jedné věty: Pokud by si někdo myslel, že být první dámou je nějaké terno, tak není…
„Dokufikce“ sleduje čtyři první dámy alias „princezny“ – Hanu Benešovou, Vieru Husákovou, Martu Gottwaldovou a Olgu Havlovou. Mozaika jejich příběhů se navzájem proplétá v jednom a tom samém prostoru, který je chvíli Hrádečkem, chvíli exilem Benešových, Husákovou pracovnou.
Musíte se před hrou našprtat dějepis? Nemusíte. Leccos si možná budete pamatovat, něco pro vás bude novinka. Bylo znát, že scénář vycházel z reálných materiálů, historických souvislostí, občas se i citovalo z autentických dokumentů nebo dopisů (anebo to tak aspoň znělo). Ale tam, kde už to zavánělo fikcí, tam byl znát rukopis režiséra.
Tomáš Dianiška píše hry především pro Palmovku a je znám tím, že jeho kusy jsou kapku střelené (viz legendární Pusťte Donnu k maturitě). Zakleté dámy jsou proto (na můj vkus) překvapivě temné. Ale z tak tragických osudů prostě srandu nevytřískáte. Režisér však dokázal vypjaté momenty shodit nějakým vtipem nebo absurditou, z kterých řada diváků koulela nevěřícně očima. Ale takové chvilky byly dost potřeba, aby ze hry nebyla úplná tragédie. Zoufalství Benešových po Mnichovské dohodě. Cynismus Gottwaldových nad počty popravených. Očekávání pomoci od Viery Husákové, která ale žádnou moc neměla. Dilema Olgy, obklopené estébáky. Deprese až na půdu. Pohádkové písničky, které mají připomenout „krásný život princezen“, tam pak ční jak pěst na oko.
Představení mi trošku připomnělo muzikály, co se hrají v létě na Kampě. Tedy když pomineme zpěv. I tady je omezený počet herců, kteří hrají více rolí. Třeba Jakub Burýšek hraje elegantního Beneše i zakřiknutého Havla. Sandra Černodrinská skvěle ztvárnila buranskou Martu Gottwaldovou i několik dalších vedlejších rolí. Stačí malá změna oblečení a velká změna výrazu, nebo jen jinak narovnaná páteř, a hned je na jeviště úplně někdo jiný. Divadelní magie a spolupráce divákovy fantazie.
Zakleté dámy jsou vcelku bláznivá tragikomedie, která vás protáhne historií Československa, a možná někoho donutí přečíst si nějakou chytrou knížku Pavla Kosatíka, aby si o prvních dámách doplnil mezery, které během hry objevil, odpovědi na otázky, které mu nejsou jasné.
Jestli bych tuhle hru doporučila? Určitě. Ale s varováním, ať čekají cokoli, aby nemuseli brblat, jako paní v řadě za mnou: „Mám já tohle zapotřebí?“
Premiéra: 13.12.2024
Délka představení 2:30
Dramaturgie: Markéta Kočí Machačíková, Barbora Sedláková. Výprava: Lenka Odvárková-Hollá. Hudba: Matej Kristián Lišiak a citace. Režie: Tomáš Dianiška.
Hrají: Romana Widenková (Hana Benešová), Sandra Černodrinská (Marta Gottwaldová), Markéta Stehlíková (Viera Husáková), Lucie Žáčková (Olga Havlová), Vasil Fridrich (KLement Gottwald), Václav Šanda (Gustav Husák), Jakub Burýšek, Jindřich Herbst