Vojenský pilot vyletěl s Malostranskou besedou k uměleckým výšinám: Jan Tvrdík zavítal do pořadu 321Jedem!
Nikola Orozovič a další komici ze souboru Just! Impro předvádějí na prknech improvizovaný humor, který můžeme díky jejich odvaze a smělosti často přirovnat k akrobatickým kouskům. Únorový host je ovšem expertem na skutečné akrobatické umění. Pořad 321Jedem! navštívil pilot armády České republiky a letec v akrobatické skupině kapitán Jan Tvrdík.
V souladu s praxí své show přivítal Nikola Orozovič nejprve samotné diváky a poté na pódium přizval dva kolegy moderátory – Janu Pokornou a Jirku Axmana. Na základě podnětů publika sehráli scénky vyprávěné ve střídajících se otázkách situované do sauny, na sjezdovku a do řeznictví. Diváci byli tak navnaděni na typický humor této skupiny a následně mohli společně s účinkujícími přivítat hostující osobnost večera.
Kapitán Jan Tvrdík, armádní akrobatický pilot, který je neustále připraven v případě ohrožení bojovat za naši vlast, je současně dlouholetým členem letecké akrobatické skupiny The Flying Bulls. V rozhovoru hovořil nejprve o svých zážitcích z dětství, kdy sbíral modely letadel a už jako malý kluk chtěl být pilotem. Moderátoři a hosté se mimo jiné dozvěděli, že jeho oblíbenou hračkou byla houpačka a silný zážitek si svého času odnesl od zubaře, což dalo vzniknout multižánrovému vystoupení „Zubař na houpačce“, jenž improvizátoři vyprávěli v žánrech sci-fi, romantika a horror.
Na dráhu pilota se Tvrdík aktivně fyzicky připravoval již při středoškolském studiu. Po nástupu na vysokou vojenskou školu se musel také intenzivně vzdělávat v jiných oblastech, především v technických oborech a rozšiřovat si jazykovou vybavenost. Nakonec se mu to každopádně vyplatilo, neboť se dostal jak do armády, tak do elitního akrobatického týmu, jehož historie sahá až do roku 1960. Tato sestava dle kapitána Tvrdíka vymýšlí pro diváky kontinuálně nová „zvěrstva“, která zaujmou příznivce leteckých kreací. Vzpomínky na první let, pořádaný po okruhu z letiště Pardubice, inspirovaly scénku „Den prvního letu“, v níž se členové souboru vzájemně dabovali. Tvrdík sice létá v jednomístném letadle, ovšem fiktivní humoristická příhoda umístila do jednoho letadla nezkušeného pilota s instruktorovou manželkou.
Jak je již v každém představení zvykem, složil klavírista souboru Václav Tobrman píseň inspirovanou slovy od hosta a publika, kterou pak s velkým úspěchem zazpíval.
Následující rozhovory odhalily řadu zajímavostí z kokpitu letadla, v němž pilot musí často kontrolovat svou palubní desku a komunikovat s řídícím střediskem. Zároveň však svou kontrolu občas předává autopilotovi a může si dělat poznámky. Jinak je samozřejmě nutné zachovat si během letu obezřetnost, kromě jiného i kvůli ptactvu a dle Tvrdíkových slov „čemukoliv, co váží kilogram a víc“. Jeho profesní filosofií je, že do kokpitu nepatří emoce, a to ani ty pozitivní. Zpovídaný letec má zkušenosti z létání v Gripenu, jenž dosahuje rychlosti 2 500 kilometrů za hodinu, i s akrobatickým letadlem. Diskutovaná otázka psychické zátěže posloužila jako základ pro scénu, v níž Jana Pokorná kladla otázky jako letecká psycholožka a další moderátoři i samotný host jí odpovídali vždy jedním slovem. Vybraný člen publika byl pozván na pódium, aby manipuloval těly herců v rámci vystoupení o letci před prohlídkou v nemocnici. Naproti tomu se Tvrdík ujal daleko širší iniciativy ve scénce, kde v roli nekompromisního lídra ovládal moderátory jako členy své letecké posádky. Tato část mu dovolila bohatě využít standardní letecké názvosloví.
Za svou alternativní vysněnou kariéru označil profesi chirurga. Právě toto povolání mu komici určili v závěrečném výstupu večera, když předabovali jeho televizní interview a s černým humorem se jim podařilo vylíčit hrozivý „frankensteinovský“ scénář.
Na otázku, jakou SMS zprávu by rád poslal všem lidem na světě, odpověděl Jan Tvrdík slovy „Láska a mír“.
321Jedem! se vrátí 2. března 2026 a jeho hostem bude tentokrát herec David Vávra.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt