Hvězdné léto pod žižkovskou věží pokračuje hrou Mimo mísu
Letní scéna divadla Kalich hostí na svém jevišti i produkce jiných divadel a zpestřuje tak prázdninový program. Tentokrát bylo hostem Divadlo Metro se svou úsměvnou komedií Mimo mísu pro dvě hvězdné herečky.
Dvě dámy a kamarádky Stela a Jolana si potřebují dokázat, že ještě nepatří do starého železa, že nejsou úplně „mimo mísu“. A podnikají spolu proto nespočet bláznivých aktivit, na které mají coby opuštěné vdovy konečně čas. O těch aktivitách se tady ale jenom mluví – připravte se na to, že hra nemá žádný děj. Večer strávíte ve společnosti dam a jejich hovorů. Ale bude to příjemný večer…
„Mimo mísu“ je rozhodně hra o přátelství, a řada divaček se v ní pozná. Pozná v ní tu dynamiku, kdy jedna je tahoun a druhá váhavec, kterého je třeba do šílených akcí trochu motivovat a přesvědčovat (někdy trochu hodně). V tomhle případě je třeba přesvědčit Stelu, že život je o riziku, že se ztrapníš, ale přesto do toho musíš jít. Konkrétně do country bálu.
I když je hra pro dvě herečky dost komorní a plánovaná pro menší prostor divadla Metro, obří hlediště žižkovské scény si s ní taky poradilo (díky mikrofonům zachycujícím zvuk).
V druhé části už se diváci naladili na fakt, že tu holky proberou vesmír, hokej i smysl života vůbec, a drželi jim palce, ať se Jolaně podaří přesvědčit přítelkyni k další šílené eskapádě.
Celou hru táhnou dvě úžasné herečky, Veronika Freimanová a Dana Batulková, a vy máte pocit, jako by ty postavy byly psané přímo pro ně. A možná to tak opravdu je – dramatik Luboš Balák píše hry pro Divadlo Metro a svůj Komediograf a Mimo mísu je jeho letošní dubnová novinka. Klidně ji mohl psát s jasnou představou, koho by tam rád obsadil.
Můžete tak žasnout, jak se chlap dokázal vcítit do ženské duše, a zároveň taky doufat, že jednou budete taky takhle báječně praštěné a s kamarádkou podnikat blbiny, do kterých byste sami nešli…
Účinkují: Veronika Freimanová, Dana Batulková
Autor: Luboš Balák
Režie: Luboš Balák
Výprava: Klára Vostárková
Spolupráce: V koprodukci Divadlo Metro a Komediograf a Monika Tanečková
Délka: 120 min s přestávkou
Premiéra 30. dubna 2025 v divadle Metro.