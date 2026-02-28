Kultura,  Mluvené slovo

Říct pravdu, nebo milosrdně lhát? Tahle večeře skončí úplně jinak, než čekáte

28. 2. 2026 /

Audioteka v únoru přidala do své nabídky titulů k poslechu audio dramatizaci Lež… aneb komedie o pravdě od francouzského autora Floriana Zellera, kterou uvádí Divadlo Verze. Herecké výkony Petry Špalkové, Petra Lněničky, Evy Kodešové a Igora Chmely jsou naprosto fascinující. Bez přehánění. A to není lež.

Audioteka Lez obalka archiv Audioteka CZ
Foto: Audioteka CZ

Alice (Petra Špalková) a Paul (Petr Lněnička) čekají na večeři své přátele, Laurence a Michela. Vychází ale najevo, že Alice krátce předtím zahlédla Michela v situaci, která se s tradičním pojetím „věrného manžela“ vůbec neslučuje. Vzniká nejistota. Mlčet či se ozvat? A komu? Hustá atmosféra roste a hosté zvoní u dveří. Následuje neuvěřitelná slovní kopaná nejrůznějších úvah a odhalení na téma „pravda a lež“. Životy obou párů čeká pořádné zemětřesení.

O tenké hranici mezi upřímností a milosrdnou lží vypráví audio dramatizace brilantní komedie Floriana Zellera Lež… aneb komedie o pravdě. Audiotéka ve spolupráci s Divadlem Verze vytvořila v superprodukčním zpracování titul, který už si předtím oblíbilo divadelní publikum.

Audioteka Lez fotky z nataceni archiv Audioteka CZ
Petr Lněnička při natáčení, foto: archiv Audioteka CZ

V případě komedie Lež nevíte, jestli se smát, nebo brečet. Tipuji ale, že to spíše bude ten první případ. Protože to, co v adaptaci předvádí hlavně Petr Lněnička a Petra Špalková, to je pořádná jízda. Člověk někdy u pochvalných anotací neví, jaká bude realita. Ale v komedii Lež…, uf! Bylo na čase si pořádně odpočinout a pobavit se. Takové projevy, jaké nabízejí oba úžasní herci, to je zkrátka pohádka pro duši i uši. Na posluchače čeká nálož emocí a skvělých dialogů od začátku, až do konce. Práce s hlasem a tichem je naprosto skvělá. Dost možná budete litovat, že poslech je tak krátký.

Audioteka Lez fotky z nataceni archiv Audioteka CZ
Petra Špalková při natáčení, foto: archiv Audioteka CZ

To, co je na adaptaci skvělé, je atmosféra. Máte pocit, že se vám všechno odehrává před očima, díky zvukovému designu Bojana Bojiče uslyšíte pulzující noční Paříž za okny i podmanivé tóny akordeonu.

„V audiu nemůžete pracovat s výrazy tváře. Museli jsme si hrát s hlasovými detaily a délkou pauz, aby posluchač pochopil i to, co postavy zrovna neříkají nahlas,“ vysvětluje režisér Thomas Zielinski.

Lež si můžete poslechnout na audioteka.cz nebo v rámci Audioteka Klubu.

Autor: Florian Zeller

Překlad: Michal Zahálka

Režie: Thomas Zielinski

Záznam, střih mluveného slova: David Šindelář

Zvukový design a postprodukce: Bojan Bojič

Produkce: Denisa Burešová, Lucie Laňková

Šéfproducent: Michal Sieczkowski

Interpreti: Petra Špalková, Petr Lněnička, Eva Kodešová, Igor Chmela

