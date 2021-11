Letošní advent začíná 28. listopadu. Jak se na něj naladit a jak ho prožít tak, abyste si ho užili a neuštvali se. Jak si vytvořit tu správnou atmosféru? Může jít o tradice, které vezmete za své, ale také si můžete přidat nějaké ty moderní, podle toho, jak vám to bude vyhovovat. Vytvořte si pohodu.

Advent by měl být plný vůní, pohody a radosti. Foto: Pixabay

Adventní věnec

Na první adventní neděli, která letos připadá na zmíněného 28. listopadu, by se měla rozsvěcet první svíčka na adventním věnci. Právě tvorba tohoto věnce může pro někoho představovat spoustu zábavy, třeba i s dětmi, nebo i s dalšími blízkými osobami. Pokud ale nejste právě rukodělní, nic se neděje, je spousta možností, jak si tento skvost přinést domů hotový. Variant je k sehnání velké množství.

Vytvořte si atmosféru

Abyste se cítili slavnostně a výjimečně, můžete si ozdobit byt.

Adventní kalendář

Pořídit nebo vyrobit si také můžete adventní kalendář. Je jich velké množství, od těch s dobrotami, až po různé kosmetické předměty. Kdo má zájem, může třeba rozvěsit 24 pytlíčků s různými drobnostmi. Nemusí se v nich objevovat nic velkého, jde spíše o symboliku a možnost udělat někomu radost. Legrace je, když máte doma školáčky, kteří mohou hledat schované drobnosti třeba (v krabičce, pytlíčku) u sebe v pokoji. Může v nich být připojen i nějaký vzkaz. Zkrátka nápadů je mnoho.

Sv. Ondřej

Pokud si trochu připomeneme dávné tradice, můžeme začít už sv. Ondřejem, který se slaví 30. listopadu. Pohané přisuzovali této noci magickou moc. Věštilo se a čarovalo. Křesťanství si z toho vzalo zaříkávání zlých duchů. A to se v dnešní době hodí, no ne?

Sv. Barbora

Dalším hezkým zvykem je na sv. Barboru, kdy se 3. prosince dávají za okno punčocháče, aby se v nich do rána „objevilo“ něco na zub. Opět to nemusí být žádné luxusní věci, stačí jablko, nějaká tyčinka nebo čokoláda, oříšky a podobně. No a ti zlobiví v punčoše najdou kus dřeva.

A svobodné dívky by také neměly zapomenout na větvičku třešně do vázy, takzvanou barborku.

Pečení je radost ne závod

Advent by mělo být magickým obdobím plným pohody, radosti a očekávání. V tomto týdnu už můžete začít i péct cukroví. Mělo by se jednat o druhy, které potřebují déle rozležet. Nejčastěji se jedná o perníčky. Zároveň myslete na to, že to není hon za kily cukroví a X druhy a nejedná se o soutěž. Pečení si můžete užít s rodinou nebo kamarádkami. S radostí, vyprávěním a spoustou smíchu.

Vytvořte si rituály

Rituály jsou kouzelnou záležitostí a k tomuto období patří. Jaké si zvolíte, záleží už ale jen na vás. Může se jednat o společnou podvečerní procházku, poslouchání koled, zpívání koled, společné pečení cukroví. Zkrátka cokoliv vás napadne a rozveselí. Radost je tím, co teď všichni neuvěřitelně potřebujeme.