Masopust je období radosti, hojnosti a bujarého veselí, které v českých zemích trvá od Tří králů až do Popeleční středy. Je to čas tradičních lidových slavností, průvodů masek a bohatého hodování. Jak ale masopust končí a co je pro jeho závěr typické?

Masopust v Českém Krumlově. Foto: www.ckrumlov.info, Tomáš Perzl

Jak a kdy končí masopust?

Masopust vrcholí Masopustním úterým, které letos připadá na 4. března 2025. Následuje Popeleční středa (5. března 2025), která znamená začátek čtyřicetidenního půstu vedoucího k Velikonocům. Popeleční středa je v křesťanské tradici dnem pokání a skromnosti. Věřící při bohoslužbě dostávají na čelo znamení kříže z popela, což symbolizuje pomíjivost a připomínku pokání.

Typické tradice konce masopustu

Povolování ostatků

Jedním z nejvýznamnějších zvyků spojených s koncem masopustu je povolování ostatků, což znamená symbolické dovolení poslední velké zábavy před obdobím postu. Tato tradice se slaví hlavně na Masopustní úterý a zahrnuje:

Veselé průvody masek – maškary chodí po vesnici, tropí žertíky, zpívají a tančí.

– maškary chodí po vesnici, tropí žertíky, zpívají a tančí. Hodování a zabijačky – poslední možnost si dopřát bohaté jídlo, typické jsou jitrnice, tlačenka, koblihy a boží milosti .

– poslední možnost si dopřát bohaté jídlo, typické jsou . Symbolické loučení s masopustem – v některých regionech se například pálí nebo pohřbívá loutka symbolizující masopust.

Pochovávání basy

Tento komický rituál, který se koná v mnoha českých a moravských vesnicích, znamená konec hudby a tance na několik týdnů. „Basa“ (kontrabas) je pohřbívána v přehnaně smutném a zároveň veselém obřadu, během kterého se lidé loučí s radovánkami a připravují se na střídmější půstní období.

Masopustní průvody a jejich symbolika

Tradiční průvody masek, které se konají napříč vesnicemi i městy, mají v českých zemích hluboké kořeny sahající až do 12. století. Nejde jen o zábavu – jednotlivé masky měly dříve i symbolický význam, často spojený s zajištěním plodnosti a prosperity pro venkovská hospodářství.

Nejznámější masopustní masky a jejich význam

Laufer byl vůdcem masopustního průvodu, který nejprve žádal starostu o povolení k jeho konání. Původně mohl tuto roli zastávat pouze svobodný muž.

Mezi nejstarší a nejtypičtější masky patří medvěd. Převlek byl dříve vyroben ze slámy a sena, zatímco dnes se používají realističtější kostýmy. Byl považován za magickou bytost s vlivem nejen na úrodu, ale i na plodnost. V některých oblastech se věřilo, že výška jeho skoků ovlivňuje růst obilí, a ženy si mohly zajistit plodnost tancem s medvědem.

Kobyla byla nedílnou součástí masopustních průvodů a často ji ztvárnilo více osob. Tradovalo se, že pokud při průvodu nikdo z vesnice kobylu „nekoupí“, bude na konci oslav symbolicky poražena.

Maska smrti měla jednoznačnou symboliku – představovala konec zimy a přechod k novému cyklu života.

Postava žida byla oblečena do pestrých látek, kožešin, zdobená cetkami a mincemi. Na zádech nosil pytel plný haraburdí a na obličeji měl masku s dlouhým červeným nosem a zkaženými zuby. Chodil o holi a byl považován za symbol plodnosti.

Zajímavou postavou je i veselá bába s nůší. Představují ji většinou muži. V první variantě nese člověk na zádech nůši s hadrovou loutkou dítěte, někde dědka. Ve druhé variantě člověk třeba maskovaný jako mimino si přes sebe navlékne nůši bez dna. Bába je vycpaná loutka, připevněná v předklonu k nůši. Často chodívala v masopustním průvodu spolu s židem.

Slaměný neboli Pohřebenář se dělá ze silné vrstvy slámy nebo hrachoviny s barevnými stuhami. K tomu je ze stejného materiálu kuželovitý klobouk. Míval začerněné tvoře a v ruce bič nebo karabáč. Měl pytel nebo koš, protože v průvodu obvykle vybíral výslužku. Pohřebenář proto, protože jídlo, které dostával, napichovaly hospodyně na rožeň.

Ženich a nevěsta. V minulosti se během masopustu často konaly svatby, neboť se věřilo, že pokud je nevěsta počestná, do devíti měsíců porodí.

Kam vyrazit na masopustní oslavy?

Masopustní veselí probíhá po celé republice a nabízí jedinečnou příležitost zažít tradiční slavnosti. Pokud si chcete užít masopustní atmosféru naplno, zde jsou některé z nejzajímavějších akcí:

Masopust na Jihu v Ostravě

📅 Datum: 23. února 2025

📍 Místo: Hrabůvka, Ostrava

🎭 Průvod masek, šermíři, hudba a zabijačkové hody.

Více o akci.

Masopust v Opavě

📅 Datum: 1. března 2025

📍 Místo: Horní náměstí, Opava

🎶 Jarmark, dechovka, cimbálovka a smažení tradičních kreplí (varianta koblih).

Více o akci na Instagramu

Milevské maškary

📅 Datum: 1. března 2025

📍 Místo: Milevsko

🎭 Velký maškarní průvod, jedna z nejvýznamnějších tradičních lidových slavností.

Více o akci.

Masopust v Českém Krumlově

📅 Datum: 14. února – 4. března 2025

📍 Místo: Český Krumlov

🎶 Řemeslný jarmark, zabijačkové hody, dudácká muzika a velký průvod.

Více o masopustních akcích na Českokrumlovsku.

Masopust v Kadani

📅 Datum: 1. března 2025

📍 Místo: Mírové náměstí, Kadaň

🎭 Slavnosti spjaté s dobrým vojákem Švejkem, masopustní trhy a dobová atmosféra.

Více o akci.

Ať už se vydáte kamkoliv, nezapomeňte si užít veselou atmosféru, tradiční pokrmy a maskované průvody, které jsou neodmyslitelnou součástí masopustu!