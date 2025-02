Dubajská čokoláda pobláznila svět a stačila k tomu viralita sítě TikTok. Před časem dorazila i do naší republiky a i tady se stala hitem. Co to vlastně je za čokoládu, co v ní je a kdo ji vynalezl?

Také Mixit vytvořil mléčnou čokoládu plněnou jemným pistáciovým krémem a křupavým kataifi. Foto: archiv firmy

To, že sociální sítě hýbou světem je jasné. Tentokrát šlo o vliv sítě TikTok. Na počátku ale stály těhotenské chutě britsko-egyptské podnikatelky Sarah Hamoudy a ty jak víme, jsou nevyzpytatelné. Zatoužila po blízkovýchodním dezertu kanafeh, který znala z dětství. Kanafeh jsou vlastně tenká vlákna těstovin plněná sýrem nebo ořechy, a vše přelité sladkým sirupem.

Psal se rok 2021, když Sarah uvedla svou značku Fix Dessert Chocolatier na trh v Dubaji. První produkt, nazvaný „Can’t Get Knafeh of It“, vznikl právě jako inovativní spojení tradičního arabského dezertu kanafeh s kvalitní čokoládou.

A tady se přidaly sociální sítě, hlavně zmiňovaný TikTok, kde videa s touto pochoutkou získala miliony zhlédnutí. Trend se rychle rozšířil do dalších zemí a inspiroval cukráře po celém světě k tvorbě vlastních verzí.

Co to vlastně je, ta dubajská čokoláda?

Dubajská čokoláda se od ostatních odlišuje svou bohatou chutí a unikátní texturou, která kombinuje křupavost s jemným krémovým středem. Základem je čokoládový obal: kvalitní mléčná nebo hořká čokoláda. Uvnitř ní je směs pistáciové pasty, sezamové pasty tahini a opražených nudliček kataifi, což je jemné těsto často používané v arabských dezertech.

Jak se dubajská čokoláda vyrábí?

Nejdříve je třeba připravit náplň: nudličky kataifi se opraží na másle do zlatova a smíchají se s pistáciovou pastou a tahini. V druhém kroku se rozpuštěná čokoláda nalije do formy, přidá se vrstva připravené náplně a poté se vše zalije další vrstvou čokolády. Hotová čokoláda se pak nechá ztuhnout v lednici, aby získala ideální konzistenci.

Dubajská čokoláda si díky své originalitě a exkluzivitě získala obrovskou popularitu po celém světě.

Spojené království : Britské supermarkety, jako Morrisons, začaly prodávat tuto čokoládu za 5 liber. Zákazníci ji přijali s nadšením, i když některé recenze byly smíšené.

: Britské supermarkety, jako Morrisons, začaly prodávat tuto čokoládu za 5 liber. Zákazníci ji přijali s nadšením, i když některé recenze byly smíšené. Spojené státy : V Connecticutu místní podniky začaly nabízet vlastní verze dubajské čokolády, včetně croissantů inspirovaných tímto trendem.

: V Connecticutu místní podniky začaly nabízet vlastní verze dubajské čokolády, včetně croissantů inspirovaných tímto trendem. Německo : Soud v Bochumi rozhodl, že označení „dubajská čokoláda“ smí být použito pouze pro výrobky skutečně pocházející z Dubaje.

: Soud v Bochumi rozhodl, že označení „dubajská čokoláda“ smí být použito pouze pro výrobky skutečně pocházející z Dubaje. Švýcarsko : Tradiční výrobce čokolády Lindt představil svou variantu této pochoutky.

: Tradiční výrobce čokolády Lindt představil svou variantu této pochoutky. Česká republika: Několik čokoládoven začalo nabízet alternativy k dubajské čokoládě jako reakci na vyvolanou poptávku. Svou dubajskou má třeba Mixit, ale také čokoládovna Janek, nebo například Grizly.

Fenomén, který neustává

Ačkoliv některé trendy přicházejí a odcházejí, dubajská čokoláda si díky své jedinečnosti a prémiovým ingrediencím udržuje svou exkluzivitu. Její úspěch dokazuje, že spojení tradičních chutí s moderním přístupem může vytvořit skutečný kulinářský hit. A co vy? Už jste byli zasaženi?

