Léto nám dává vale, ale to, co je na něm aktuálně skvělé, jsou ostružiny. Tato lahůdka by vám neměla uniknout. Natrhejte si je, přineste z trhů, nebo obchodů a vychutnejte jejich sílu.

U ostružin, stejně jako u ostatních potravin, je kvalita důležitá. Při vybírání plodů hlídejte, z jakých zdrojů pochází, abyste nekonzumovali zbytečnou chemii, pesticidy, ani průmyslová hnojiva. Seznam ekofarem najdete na kamprobio.cz. Z ostružin si můžete přichystat řadu dobrot máme pro vás dvě z nich.

Ostružinovo-jablečný džem s vlašskými ořechy

500 g ostružin, 300 g jablek, 2 balení želírovacího cukru, hrst vlašských ořechů, šťáva z citronu

Ostružiny i jablka omyjte, jablka oloupejte, zbavte jádřinců, nakrájejte na kostičky a vložte do hrnce. Podlijte je vodou a poduste, dokud nezměknou. Následně k nim přidejte rozmačkané ostružiny, 2 balíčky želírovacího cukru a vařte, dokud směs nezhoustne. Vmíchejte nasekané vlašské ořechy a citronovou šťávu podle chuti. Džem naplňte do čistých sklenic, pořádně zavíčkujte, obraťte víčkem dolů a nechte při pokojové teplotě vychladnout. Hotový džem skladujte v suchu a chladu.

Špaldový koláč s ostružinami a tvarohem

hrnek ostružin, 180 g špaldové mouky, ¼ másla, 125 g tvarohu, 100 g třtinového cukru, 2 vejce, 2 lžíce mléka, prášek do pečiva, kůra z citronu

Troubu předehřejte na 180 stupňů. Máslo utřete s cukrem a žloutky, přidejte tvaroh, citronovou kůru a mléko. Promíchejte a do směsi pak vmíchejte mouku, prášek do pečiva, a nakonec opatrně i sníh z bílků. Koláčovou formu důkladně vymažte máslem a nalijte do ní připravené těsto. Koláč hojně ozdobte čerstvými ostružinami a pečte v troubě asi 30 minut.

Rádi byste zažili dny otevřených vrat na české ekofarmě? Tak hurá na to! Během září, které je měsícem biopotravin, můžete v rámci akce Poznej svého farmáře okusit vše na vlastní kůži. Informace, na které farmy můžete vyrazit, i jejich program, najdete na www.poznejsvehofarmare.cz. Chcete se dozvědět více o každoroční kampani k měsíci biopotravin? Navštivte www.mesicbiopotravin.cz.