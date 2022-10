Staleté město na břehu vltavské vodní cesty je známé v podstatě po celém světě a patří mezi přední evropská města. Nechte se zlákat bohatou autentickou, rekreační a kongresovou nabídkou Prahy. Čekají vás setkání, která nepřehlédnete. Pokud nevěříte, mrkněte se na 10 důvodů proč sem zajet…

Nechť vás Praha vyburcuje, protože v minulosti motivovala řadu velkých umělců a badatelů. Její záhadná atmosféra se odráží například v dílech Franze Kafky. W. A. Mozart, kterému pražští lidé rozuměli, zde dokončil a debutoval své nejlepší opery Don Giovanni. Také se stala důležitým univerzitním střediskem, které dalo světu osobnosti, bez jejichž objevů a vývoje si dnešní svět můžeme jen stěží představit — čočky, silon, vrtule a nanovlákna. Skvělá hudební dramaturgie, koncerty, divadlo a výrazový tanec jsou součástí tvůrčího života. Každoročně se zde koná významné Pražské jaro, setkání velikánů klasické hudby, a několik světových filmových oslav. A pro vícedenní pobyt si předem rezervujte ubytování v Praze.

1. Praha zůstává skvostem architektury

Románské kostely a podzemí, gotické kostely, floridské královské rezidence a zahrady, secesní stavby a zvláštní kubistická architektura z ní činí místo, které nemá ve světě obdoby. Nemusíte být autoritou specifických imaginativních stylů, abyste ocenili stavební odlišnosti české metropole. Rotunda svatého Martina, kostel Matky Boží před Týnem, Valdštejnská královská rezidence nebo Metropolitní dům se vám navždy vryjí do paměti. Přímo Gehryho Tančící dům se stal symbolem současného pražského inženýrství a zástavba v Karlíně nebo Národní odborná knihovna v Dejvicích jsou příliš ceněné.

2. Praha je městem hudby

Hudebně může Praha uspokojit jak posluchače vážné hudby, tak příznivce rocku a popu nebo volitelné hudby. Zatímco za klasickou hudbou lze zajít do Rudolfina, do Stavovského domu nebo do některého z pražských kostelů, žádný fanoušek pohybové hudby by neměl vynechat návštěvu pražských populárních klubů. Mezi klubové zastávky, které musíte navštívit patří Roxy, Akropolis, Cross nebo smíšený prostor MeetFactory. Převažujícím cílem návštěvníků je čtyřpatrový klub Karlovy lázně, jehož každé patro je zasvěceno osobitému druhu hudby. Každé léto ožívají ostrovy a parky multižánrovou hudební slavností United Islands.

3. Nabízí nejlepší pivo

Nejlepší ležák v Praze se podle odborníků vaří v rámci Nuselské pivnice Zlý časy. Na čtyřiadvaceti pípách se tu čepují ležáky z malých a středních pivovarů z Česka i ze zámoří. Kdo si z této nabídky nevybere, může využít široké pivovarské prodejny a nalít si některou z lahvových pochoutek z celého světa. Skvělé pivo v Praze samozřejmě ochutnáte hned v několika podnicích, v klasických barech nebo v rámci postupně převládajících pivovarských barů s více než desítkou ležáků z malých a středních pivovarů na čepu.

Opravdu převládající je Lokál, kde oceníte např. konvenční české jídlo k výjimečnému plzeňskému pivu. Návštěvníci si užijí plno konverzace u výčepu U Jelínků, který má více než stoletou tradici. Svůj podíl na pivní mapě Prahy má bezpochyby i pivovar U Pinkasů a postupně znatelná generace malých pivovarů (Pivovarský dům, Břevnovský klášterní pivovar svatého Vojtěcha, Strahovský klášterní pivovar).

4. Nádherná řeka, která si vás podmaní

Málokteré město se může pochlubit tak okouzlujícím tokem, jako je Vltava. Jen v Praze ji překonává třicet mostů a lávek, její vody obepínají deset ostrovů a denně ji křižují hrstky parníků, pontonů a šlapadel. Je duší města, kterému bezpochyby nejlépe sluší středověký Karlův most s barokními sochami.

Součástí výhledu z mostu je Pražský hrad, obrys železničního mostu spojeného s pohledem na Vyšehrad. Vltavský břeh by mohl být novodobým divem pražského společenského života. Konají se zde farmářské a bleší trhy, v létě korzování, sport, pohyb, tance a prezentace a v zimě si budete moci prohřát tělo v unikátní sauně na jedné z kotvících lodí.

5. I káva tu má jiný říz

I Praha má své vyhlášené kavárny, které jsou navštěvované z ohledu na konvence a populární osobnosti, které do nich přišli na skvělou kávu. Jakmile usednete do Café Slavia, téměř si nevšimnete ruchu obrovského města, v Café Louver budete moci ochutnat pařížský vzduch, fantastická kavárna Grand Café Orient si vás získá svými neobvyklými kubistickými interiéry a nábytkem. Pražané zbožňují snídat v noblesních kavárnách Café Savoy nebo Café Imperial. Na vzestupu jsou však i pokročilé kavárny. Kavárna Café Lounge vás ohromí nejen prvotřídním cappuccinem, ale také nárokovými pochoutkami a sladkostmi. To vše v rámci noblesních časů první republiky. Kavárna Pražírna nabízí svým hostům výběrovou kávu z malých rančů.

Zrna sami nakupují, testují a vaří, a pokud vám náhodou zachutnají, odnesete si voňavý svazek nové kávy domů. Karlínská kavárna Můj šálek kávy je vyhlášený, takže je nejlepší si ji rezervovat. Pokud přemýšlíte, co jiného by bylo ideální pro vaše chuťové buňky, zkuste dezert ze sousední cukrárny nebo neuvěřitelnou malinovou limonádu. Kavárna Monolok je vrcholem pro ty, kteří zbožňují moderní styl. Kromě rozšíření kávových specialit sem zajdete na snídani, lehký oběd nebo večer na sklenku skvělého vína. Za příjemného počasí si navíc můžete posedět na klidné terase.

6. Můžete si zajít na luxusní nákupy

Na nákupy narazíte v několika moderních obchodních domech — Palladium, Nový Smíchov, Westfield Chodov, Arkády Pankrác atd. Nebo na Pařížské třídě, nejdražší pražské nákupní ulici plné exkluzivních značek. V případě, že požadujete něco cenného mimo Prahu, vydejte se do starožitnictví, jejichž zboží splní skutečně nejnáročnější požadavky klientů. Umělecká díla a porcelán si vyberete ve Sběratelství v Karmelitské.

Výstava Petra Brandla se soustřeďuje na plátna antických mistrů, do které vstoupíte, aniž byste museli utrácet. Český design si můžete koupit v obchodě Modernista nebo v design shopu Centra současného umění DOX. Pro památku si kupte tričko, které můžete použít vícero způsoby (zarámovat, začněte s dětmi tvořit sbírku vzpomínek, nebo shromažďovat trička na deku, a atd.).

7. Skočte se podívat na cenné památky

Pozoruhodné pražské zahrady a parky jsou jedním z pražských pokladů. Je jich více než 200, z nich některé pocházejí ze středověku a zpravidla nabízejí úchvatný pohled na město. Prvotní pražské zahrady byly zbožné, soukromé, přiléhající ke královským rezidencím nebo vskutku nákladným měšťanským domům. Vznikly až později, s renesancí. Každé období přineslo svou vlastní módu a formát půdorysu a obliba rostlin, odrážející logiku a chápání prostoru dané doby.

Pravděpodobně nejprogresivnější změny v zahradě přineslo barokní období, kdy se určitá monumentalita designu projevila ve vnějším prostředí usedlosti. Královské rezidenční zahrady pod Pražským hradem, zahrady na Petřínské stráni nebo Valdštejnská kultivace jsou téměř povinností, jakmile navštívíte Prahu.

8. Při procházce objevíte i nečekané…

Praha prošla staletími různého společenského, sociálního a finančního vývoje, což se navíc odrazilo v její strukturální podobě. Mezi nejzajímavější svědky této emocionální změny patří specializované památky, které nám připomínají rozdíl v každodenním životě našich předchůdců ve srovnání s naší dobou. Mezi specializovanými památkami je připraven k začlenění skutečně různorodý rozsah předmětů a pomůcek.

Na této cestě proti proudu času vás může inspirovat pražské podzemí s kolosálním systémem vodojemu, nová městská vodárenská věž, Nuselský most, Petzoldova vápenka, dřívější větrný mlýn Větrník, Petřínská lanovka, Křižíkova fontána nebo ucelená přehlídka Národní specializované výstavní síně. Fascinující je také Bubenečská čistírna odpadních vod, která na počátku 20. století zařadila Prahu mezi přední vyspělá města v Evropě. Kuriózní pravdou je, že zde Tom Cruise natáčel závěrečnou scénu filmu Mission Impossible.

9. Podnikněte rodinný výlet

Praha navíc nabízí nespočet aktivit pro rodiny s dětmi. Z centra města se parníkem dostanete do pražské zoologické zahrady, která se právem řadí mezi nejvýznamnější zoologické zahrady na světě. Mladší návštěvníci ocení návštěvu Výstavní síně hraček, která se nachází přímo v areálu Pražského hradu a shromažďuje autentické hračky z celého světa nebo rozsáhlou sbírku panenek Barbie. Konkrétně chlapce zaujmou výstavy v Národním technickém historickém centru na Letné.

Parní lokomotivy a průkopníci vozidel, primární kola a letadla tvoří trvalou prezentaci, kterou doplňuje uspořádání krátkodobých prezentací věnovaných vědě a inovacím. Celá rodina může ocenit jízdu pozoruhodnou tramvají nebo návštěvu vyhlídky na Žižkovském vysílači. Děti nebudou bezradné, pokud je vezmete do cukrárny. Dobroty z Erhartovy cukrárny na Letné, cukrárny U Knoflíčků na Újezdě nebo zmrzlina či dorty z přírodních produktů v neuvěřitelném Ovocném Světozoru ve Vodičkově ulici budou tou správnou odměnou i pro vás.

10. Nezapomeňte si sebou vzít foťák

Pohledy na Prahu jsou úchvatné 365 dní v roce. Přestože má česká metropole přezdívku stověžatá, ve skutečnosti je obohacena o tisíce věží a věžiček. Pohled na starobylé srdce města budete respektovat z expozice Staroměstské věže Lobkovické věže nebo najdete kouzlo malostranských střech z věže katedrály svatého Víta. V každém případě je výhled navíc výjimečný z Petřínské rozhledny, Letenské zastávky nebo rozdělovníků Vyšehradu.

Bizarní podívaná se nabízí těm, kteří vystoupají na svah na Vítkově, jemuž vládne velkolepá socha válečníka Jana Žižky. Odtud lze zejména v podvečer pořídit záběr na osvětlenou scénu Hradčan. Jedno vám na závěr asi připomínat nemusíme, a to, že celý pobyt (3,5,7 nebo 10denní) nebude dost dlouhý a ani levný. Pro kratší pobyt si nezapomeňte přibalit svačiny, byť jen ořechy, abyste ušetřili alespoň trochu peněz.