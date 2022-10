Kniha norské psycholožky Sissel Gran nabízí 15 kapitol plných úvahových, návodných, i prožitých situací ze života klientů i terapeutky. Nabízí návody, jak se se stárnutím konstruktivně vyrovnat. Vyhrajte jeden ze tří výtisků knihy Uvnitř jsme stále mladí.

Sissel Gran je známá norská psycholožka a terapeutka a autorka mnoha úspěšných knih. Pravidelně přispívá sloupky do norského tisku a vystupuje v médiích.

ANOTACE

Co udělat, když ve výkladní skříni uvidíme odraz svého dávno zemřelého rodiče a po chvíli pochopíme, že to jsme my sami?

Kniha se s velkou laskavostí, humorem a nadhledem vypořádává se situacemi, které přináší stárnutí. Může to být například šok, jenž utrpíme při náhlém zjištění, kolik nám je, různé známky stárnutí, strach z „neviditelnosti“, stavy zuřivosti a protesty spojené s omezením tělesných sil, erotické touhy, ageismus, stud za nemoci, hierarchie stárnutí, stereotypizace, ztráta „životního svědka“, protijed na stařecký pesimismus a další. Patnáct kapitol, částečně úvahových, částečně návodných, částečně proložených situacemi ze života klientů i terapeutky, se zaměřuje na překvapivost stárnutí a nabízí různé návody, jak se s touto situací konstruktivně vyrovnat.

