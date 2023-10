Jakmile se začne objevovat chladnější a vlhčí počasí, velké střídání teplot, nastupují respirační onemocnění. Nejčastěji je to nachlazení. O co se vlastně jedná, co ho způsobuje, jaké má fáze a jak se mu bránit?

Mezi příznaky nachlazení patří i kýchání a později rýma. Foto: katemangostar, Freepik

Co je nachlazení?

Nachlazení (odborně nazofaryngitida nebo rinofaryngitida) je akutní infekční onemocnění horních cest dýchacích. Vyvolávají ho viry (obvykle rhinoviry) a nejedná se o závažný problém. I tak byste se mu měli věnovat. Mezi další faktory vzniku nachlazení patří nedostatečná hygiena, případně oslabená imunita. Mezi rizikové faktory patří i špatná výživa a nedostatek spánku.

Nachlazení se často srovnává s chřipkou, ale má výrazně pomalejší nástup. Časté je u dětí, mívají ho i dospělí. Hlavní dobou tohoto onemocnění jsou chladné měsíce, ale nachlazení můžete získat i v létě, třeba z klimatizace. Infekce se léčí podle části těla, která byla zasažena (nos, krk, dutiny).

Jak se pozná nachlazení?

Toto onemocnění se často rovnává s chřipkou. Pro ni je ale typická horečka nad 38 °C. Pro nachlazení je velmi charakteristická bolest v krku a bolest nosohltanu. Mezi hlavní příznaky patří i ucpaný nos, mírně zvýšená teplota, rýma, kašel. Člověk je podrážděný, unavený, zimomřivý a může ztrácet chuť k jídlu. Může také pociťovat mírné bolesti svalů, kloubů a hlavy.

Jak se vyvíjí nachlazení a jaká je jeho délka

To, že jsme nachlazeni se dozvíme zhruba během jednoho až tří dnů od kontaktu s infekcí, tedy velmi pozvolna. Můžete se cítit unaveni, hladoví, začnete kýchat a možná se vám i mírně zvýší teplota. Pak se začne přidávat bolest v krku (případně nosohltanu) někdy i větší bolest. Z kýchání se vyvine rýma (řídká, pak hustší) a nakonec celou sestavu doplní kašel (suchý dráždivý, pak zvlhne a jde vykašlávat). A jak dlouho vás bude nachlazení trápit? Mělo by vás opustit za týden až 10 dnů, přičemž trpět kašlem můžete až několik týdnů.

Průběh onemocnění se ale může shodovat s jinými mnohem závažnějšími infekčními chorobami (streptokoková angína, bronchitida, plané neštovice, klíšťová encefalitida a další). Proto je třeba sledovat, jak se nemoc vyvíjí.

Na zlepšení dýchání a kašle můžete využít inhalátor. Foto: master1305, Freepik

Někdy se ale běžné nachlazení může zkomplikovat další bakteriální infekcí. Poznáme to podle zhoršujících příznaků, přidává se horečka. Může se jednat o zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha, ale také o zánět průdušek, případně zápal plic. Pokud zjistíte jakékoliv zhoršení stavu, je třeba vyhledat lékaře a poradit se o dalším vývoji léčby.

Jak se léčí nachlazení

Základem léčby nachlazení je potřeba hlavně klid, zamezit šíření nákazy, dostatečný příjem tekutin. U nachlazení nejsou potřeba antivirotika (jako na chřipku), nepomohou vám antibiotika. Zjistěte více o nadužívání antibiotik. Můžete ale mírnit příznaky: rýma, kašel, bolest.

Na rýmu se vyplatí přípravky, které snižují otok sliznice a její překrvení a uvolňují rýmu. Jedná se třeba o Vibrocil, Olynth. Zvlhčení a péči o nosní sliznici pomáhá i Vincentka. Můžete s ní i proplachovat nos, stejně jako třeba se slabým solným roztokem.

Při tlumení kašle si můžete pomoci kapkami (Bromhexin, Stoptussin a další), sirupy (Mucosolvan, Stodal), variantou jsou i tablety (Sinecod, Mucosolvan, ACC long).

Od teploty a bolesti pomohou léky s obsahem paracetamolu, kyseliny acetylsalicylové, ibuprofenu, tedy třeba Paralen, Acylpirin.

Kromě léků je třeba i dostatečný pitný režim, vynikající je lipový, jitrocelový čaj nebo čaj z bezového květu, heřmánkový čaj, ale také popíjení vlahé Vincentky. Vincentku můžete i inhalovat v případě, že vás bolí hlava od dutin. Ohřejte tekutinu, hlavu přikryjte ručníkem a nadechujte se páry. Na bolest v krku je zase dobrý třeba Priessnitzův obklad.

Na kašel si už naše babičky připravovaly letkvar ze směsi jemně nakrájené cibule a medu. Když tyto dvě ingredience dáte do hrnku a necháte je pár hodin, cibule pustí šťávu a budete moci přírodní prostředek odebírat po lžičkách.

Kromě pití je třeba posílit organismus vitamíny a dalšími látkami potřebnými pro obnovu imunity. Mohou vám pomoci tradiční prostředky, jako je cibule, česnek, zázvor, křen.

