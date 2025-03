Jaro se pomalu blíží, slunce začíná hřát a příroda se probouzí. Ale pro mnoho lidí to znamená i začátek pylové sezóny a s ní spojené nepříjemné alergické reakce. Víte, co právě teď kvete, proč vás pálí oči a kdy je čas jít k alergologovi? Přinášíme přehledné informace, které vám mohou pomoci.

Co kvete v březnu?

Možná se divíte, že alergie začínají už tak brzy, ale některé stromy kvetou hned s prvními teplými dny. A protože takové dny už byly, pylová sezóna se rozbíhá. V březnu jsou to hlavně:

Lísky – často kvetou už od února, ale jejich pyl vydrží ve vzduchu i na začátku března.

Olše – další „předskokan“ jarní pylové sezóny, její pyl je velmi lehký a snadno se šíří.

Topoly a vrby – mohou začít kvést v průběhu března, podle počasí.

Břízy – pro mnohé alergiky velmi silný alergen. Břízy sice naplno rozkvetou až v dubnu, ale při teplejších březnových dnech se pyl může objevit dříve.

Zajímavost: Pylové částice se mohou větrem přenášet na vzdálenost až stovek kilometrů, takže i když ve vašem okolí břízu nevidíte, její pyl se k vám může dostat.

Jak poznáte, že jde o alergii?

Typické příznaky pylové alergie jsou:

Opakované kýchání, ucpaný nebo tekoucí nos.

Svědění očí, zarudnutí, slzení.

Pocit, že máte „písek v očích“.

Kašel, škrábání v krku, někdy i pískání při dýchání.

Únava, podrážděnost, špatná koncentrace – pyl umí potrápit nejen fyzicky, ale i psychicky.

Pokud se tyto potíže objevují každý rok ve stejnou dobu, je velká šance, že jde o sezonní alergii na pyl.

Co dělat, když vás trápí pyl?

Dobrá zpráva je, že se s pylovou alergií dá bojovat. Tady je pár osvědčených tipů:

Začněte s léky včas – ideálně ještě před tím, než pylová sezóna naplno vypukne. Osvědčená jsou antihistaminika, která zmírňují kýchání, rýmu a svědění očí.

Vyhýbejte se pylu, jak jen to jde – v době nejvyšší koncentrace pylů (hlavně ráno a dopoledne) raději nechoďte do přírody.

Po příchodu domů si umyjte obličej, oči a vlasy, převlékněte se – pyl ulpívá na kůži a oblečení.

Větrejte opatrně – nejlépe brzy ráno, po dešti, kdy je ve vzduchu méně pylu.

Používejte sluneční brýle – pomohou ochránit oči před pylem.

Velkým pomocníkem mohou být čističky vzduchu a pylové filtry (například do auta).

Sledujte pylové zpravodajství – např. web Pylová služba ČR (www.pylovasluzba.cz) nebo třeba Pylové zpravodajství (www.pyly.cz), kde najdete aktuální informace o tom, co právě kvete. Zajímavý je také Pylový semafor, který najdeme na webu Českého hydrometeorologického ústavu info.chmi.cz.

Kdy je čas vyhledat alergologa?

Ne každá alergie zvládne domácí léčbu. Pokud:

Máte potíže každý rok a nevíte přesně, na co jste alergičtí.

Léky z lékárny nezabírají.

Nemůžete kvůli alergii normálně fungovat – špatně spíte, nejste schopní soustředit se v práci či ve škole.

Máte dušnost, kašel nebo pískání při dýchání – to už může být alergické astma.

Alergolog vám může udělat testy na alergie, doporučit silnější a cílenější léčbu a v některých případech nabídnout desenzibilizaci (tzv. „alergenovou vakcinaci“), která může alergii postupně zmírnit nebo úplně vyléčit. Využívá se specifická alergenová imunoterapie (SAIT), a to v podobě tablet pod jazyk či kapek, případně injekcí. Pacient dostává postupně vyšší a vyšší množství upraveného alergenu proto, aby se imunitní systém naučil určitý alergen tolerovat a nereagoval přitom nadměrně.

Zajímavost: Věděli jste, že alergii má dnes přibližně každý třetí Čech? A podle odborníků počet alergiků stále roste, mimo jiné i kvůli změnám klimatu a znečištění ovzduší.

Nestyďte se jít k alergologovi, pokud vás příznaky omezují. Správná léčba může opravdu změnit kvalitu života.