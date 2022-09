Vodou by se mělo šetřit. Že to v poslední době slýcháváte často, ale netušíte, co ještě pro životní prostředí a peněženku udělat, když už doma máte úsporné vodovodní baterie, sprchujete se a pravidelně kontrolujete, jestli náhodou neprotéká toaleta? První kroky k výraznému snížení jste udělali, ty další by mohly vést přes využití užitkové vody.

Co je užitková voda?

Ještě než se pustíme do konkrétních tipů, jak užitkovou vodu využít a snížit díky tomu spotřebu vody kohoutkové, objasníme, co si pod ní představit. V praxi se může jednat o dešťovku, vodu ze studny, ale také o tzv. šedou vodu (tj. vodu z umyvadla, sprchy atd.).

Využití užitkové vody je velmi aktuální téma, protože jej až do začátku letošního roku blokovala česká legislativa.

Pro jaké účely lze v souladu se zákonem užitkovou vodu využívat?

Zřejmě nejčastějším způsobem využití užitkové vody je zálivka zahrady. V minulosti k tomuto účelu sloužila dešťovka akumulovaná v plechových sudech, v posledních letech převládají nádrže na dešťovou vodu, které obvykle disponují filtrací a čerpadlem.

Užitková voda stejně dobře poslouží i na mytí auta. Tato činnost obvykle „spolkne“ až 200 litrů vody a je naprosto zbytečné používat pitnou vodu z vodovodního řadu. Podobně lze užitkovou vodu využívat v rámci úklidu domácnosti – a dokonce se pro tento účel hodí ještě více než kohoutková voda. Neobsahuje totiž minerální látky a nezanechává tak po zaschnutí bílé stopy (proto je vhodná i na praní).

Tím ovšem možnosti využití užitkové vody nekončí. Jakmile projde základní úpravou, může se použít k napuštění zahradního bazénu. V případě pokročilejší filtrace může nahradit vodu z kohoutku i v rámci osobní hygieny, tedy při koupání či sprchování.

A neměli bychom zapomínat ani na využití při splachování toalety – nejde přitom o zanedbatelnou úsporu. Právě tímto způsobem je možné snížit celkovou spotřebu pitné vody o 30-40 %.