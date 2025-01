Na začátku roku spoustu lidí trápí únava a nedostatek energie a dost možná i depka. Místo sršením energií můžete toužit spíše zachumlat se pod peřinu a zůstat tak podobně jako medvěd až do jara. Tento čas ale můžete využít i tak, že zkusíte dobít baterky.

Foto: archiv redakce

To, že se cítíme unaveně, může být spojeno s tím, že všechno okolo se zpomaluje a odpočívá. Dny se sice prodlužují, ale je chlad a málo světla. To se odráží v tom, jak se cítíme, jakou máme náladu a kolik máme energie.

Čas zpomalení můžete využít tak, že si začnete plánovat svůj rok a zamyslíte se nad tím, co vás čeká. Co dalšího můžete udělat, abyste posílili stav energie, pečovali o své duševní zdraví a cítili se co nejlépe?

Zpříjemněte si ráno

V zimě není tolik přirozeného světla a to se promítá do vaší nálady. Když je venku málo světla, má to negativní vliv na vnitřní hodiny vašeho těla a tím se cítíte bez energie a se špatnou náladou, které lidově říkáme depka. Neměli bychom si ji plést s depresí, což je duševní onemocnění, které vyžaduje lékařskou péči.

Tak trochu to vypadá, že se mozek rozhodl zpomalit a přečkat zimu. Ideální je, se co nejdříve vystavit přirozenému světlu, ale vzhledem k tomu, že v tuto dobu svítá až po 7. hodině, kdy už třeba i býváte v práci, si můžete den zpříjemnit ji jinak.

Dopřejte si příjemně teplou sprchu a můžete ji zakončit ledovým osvěžením, které hezky rozproudí organismus.

Dopřejte si pohyb

V chladném počasí nejspíš tak často nevyběhnete ven, případně nevyjedete si na kole. O víkendu to mohou být lyže, bruslení. Je ale třeba najít nějakou aktivitu i během všedních dnů, protože díky sportovní aktivitě se uvolňují endorfiny, hormony, které dávají pocit pohody. Z tohoto důvodu je vhodné si alespoň chvíli zacvičit už ráno, ideálně po probuzení.

Naučte se ranní sestavu a zaveďte ji do rutiny. Ať už to bude oblíbený jógový pozdrav slunci, nebo jiná sestava. Tělo po probuzení potřebujete posílit a protáhnout. Ideální je cvičit chvíli i odpoledne/navečer a zařadit i silová cvičení a kardio. Pravidelným cvičením si lépe udržíte energii.

Vydejte se i na procházku ven, ideálně do přírody, kde můžete načerpat nové síly.

Dejte si zdravou snídani

Druhým významným bodem je snídaně. Zapomeňte na rychlé sacharidy (toastu a džem, zapíjený slazenou kávou nebo sladkým čajem) a nahraďte jídlo shodnější skladbou snídaně. Cukry sice dodají rychlou energii, ale ta vydrží jen asi 30 minut. Pak bohužel následuje obrovský propad v podobě únavy.

Variantou tak může být celozrnné pečivo s jogurtem a ovocem (třeba červený rybíz, borůvky, hodí se i nakrájený banán). To vše můžete doplnit o porci ořechů (vlašské či lískové ořechy, mandle). Ze slaných jídel se můžete zaměřit na potraviny jako avokádo, libová šunka s vysokým podílem masa, vajíčka, cottage sýr, tvrdé sýry.

Zvyšte příjem důležitých látek

Pro posílení imunitního systému má velký význam vitamín D, a protože u nás v této roční době není příliš sluníčka, které bychom mohli pouštět na pokožku, musíme si ho dodat jinak. Dobrými zdroji vitamínu D jsou tučné ryby (jako losos, sardinky nebo makrela), červené maso, vaječné žloutky, tresčí játra, ale také třeba houby z přírody (ne pěstíren). Pokud budeme chtít čerpat vitamín D, často se kombinuje s vápníkem a také vitamínem K2. Když K2 není dostatek, vápník se ukládá v cévách místo ukládání do kostí.

Hlíva je skvělá zimní houba. Foto: archiv redakce

Další výhodou tučných ryb je to, že jsou bohaté na Omega-3 tedy, „esenciální mastné kyseliny“, známé v tom, že pomáhají s výměnou serotoninu (hormonu „štěstí“) mezi neurony v mozku, a tak zlepšují morálku a stabilizují náladu.

Dopřejte si potraviny na podporu proti únavě

V chladném počasí nejspíš nejíte tolik čerstvé zeleniny a ovoce. Jenže obzvláště v době chladu jsou nezbytné pro vitamíny, minerály a další cenné látky, které potřebujete pro to, abyste zimu ve zdraví přečkali. Snažte se ji doplnit zhruba do poloviny příjmu potravin. Obzvláště zeleninu. Přidejte ji k masu, duste, smažte, připravujte vydatné polévky a kombinujte s ovocem ve smoothies.

Za energizující jsou považovány hlavně potraviny s vitamínem C, který také posiluje imunitní systém. Významný je i vitamín B, který pečuje nejen o pokožku a vlasy, důležitý pro náladu a energii. Důležité jsou i potraviny s obsahem hořčíku, který přispívá ke zvládání úzkosti.

Které potraviny si dopřát? Kadeřavá kapusta, ořechy a semínka, celozrnné potraviny, tmavá čokoláda, mák, droždí, luštěniny, pohanka, dýňová semena, datle, banán, meruňky, špenát, sýry, ryby. Tak třeba hořká čokoláda (s minimálně 75% obsahem kakaa) obsahuje tryptofan, aminokyselinu, která se přeměňuje na serotonin, kterému se přezdívá „hormon štěstí“.