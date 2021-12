Americký kardiochirurg Steven R. Gundry je propagátorem zdravého života a známý i knižní sérií The Paradox. Další díl dostal český název Skryté příčiny nedostatku energie.

Doktoru Stevenu R. Gundrymu v češtině vyšly tituly Skryté nebezpečí zdravých potravin a Skryté tajemství dlouhověkosti, které jsou součástí již zmíněné série The Paradox. Kniha Skryté příčiny nedostatku energie má podtitul Jak přestat být unavení a nemocní z toho, že jste unavení a nemocní. Přináší revoluční program, který přispívá k podpoře hladiny psychické i fyzické energie.

Knihy doktora Gundryho jsou velmi úspěšné, možná právě pro své netradiční názory, ať už ohledně potravin, nebo třeba stárnutí. Ale nyní k tomuto titulu, které to jsou ty energetické pasti, které nám ubírají energii a v důsledku pak vedou nejen k dlouhodobé únavě, ale i nemocem?

Nedostatek energie není součást zdravého člověka

Spousta lidí dnes trpí dlouhodobou únavou, skoro to vypadá jako běžná součást dnešních dnů. Podle Gundryho to tak ale nemá být a je třeba pátrat po příčině. Důvod totiž může mít vážnější charakter. A právě autor knihy postupně vysvětluje souvislosti a nabízí řešení. Pátrá po příčinách, vysvětluje, proč dochází k zánětům a vyzdvihuje význam střevního mikrobiomu vzhledem k imunitnímu systému. Vysvětluje, proč mitochondrie neboli dělníci energie jsou zmateni. Mají velký význam nejen pro trávení, ale také na tvorbu hormonů a expresi DNA. Následující kapitoly už patří vlastnímu řešení, které především spočívá ve způsobu stravování. Faktorů je ale více.

The Energy Paradox

Vlastní šestitýdenní program Energy Paradox je podrobně vysvětlen – kdy a jak by se mělo jíst, autor ale vyzdvihuje i významy dalších faktorů, jako je pohyb, sluneční záření, kontakt s elektronikou, stres, spánek. Knize nechybí ani vzorový jídelníček a recepty. Nechybí ani doporučené a zakázané potraviny. Gundry je přesvědčen o důležitosti určitých látek (vitamínů, minerálních látek a dalších složek) pro organismus, což vysvětluje v poslední kapitole. Klinicky bylo prokázáno, že dodržováním programu roste v organismu hladina energie. Co je také zajímavé, jsou údaje o laboratorních testech v dodatku, podle nich mohou lékaři posoudit hladinu energie.

Gundryho série je založená na vědeckých základech, nabízí spoustu vysvětlení. V závěru knihy také najdete příslušné odkazy na odborné články. To ale neznamená, že by titul byl psaný suše vědecky. Skryté příčiny únavy a nedostatku energie se velmi dobře čte a orientuje. Dr. Gundry používá jednoduché příklady, aby vysvětlil metabolické procesy a vše je doplněno o aktuální studie.

Steven R. Gundry, MD, je ředitelem Mezinárodního institutu srdce a plic v Palm Springs v Kalifornii a zakladatelem a ředitelem Centra pro restorativní medicínu v Palm Springs a Santa Barbaře. Úspěšný chirurg, profesor a předseda kardiotorakální chirurgie na Univerzitě Loma Linda se zaměřil na léčení civilizačních chorob a jak už jsme naznačili, vše má společného jmenovatele: dietní změny. Kromě série knih The Paradox je autorem více než tři sta článků v časopisech na odstranění kardiovaskulárních chorob, cukrovky, autoimunitních onemocnění a mnoha dalších chorob.

Nakladatel: Grada, 2021, originál: The Energy Paradox: What to Do When Your Get-Up-and-Go Has Got Up and Gone, 2121, 224 str.