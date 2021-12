Osud znovu spojí dávné milence, kteří se kdysi rozešli dost bouřlivě a ve zlém. Oba měli před patnácti lety zlomená srdce, ale dnes už přeci nic takového nehrozí. Dnes je Sam úspěšný podnikatel, kterého ohrožují neznámí útočníci, a potřebuje služby prvotřídní bezpečnostní agentury. Jenže tam pracuje právě Dessie…

Švédská autorka moderních romancí píše přesně v duchu politické korektnosti a vyváženosti a už si na její styl zvykám. Její muži se obvykle dokáží přizpůsobit ženám, ne naopak. I tady postavila klasické klišé na hlavu. Kolikrát krásky v nebezpečí chránil urostlý bodyguard? Ale zde je to muž, který čelí výhružkám, a žena je tou, která ho má ochránit…

Desirée po debaklu s její první láskou vstoupila do armády a dnes pracuje jako špičkový bezpečnostní konzultant. Chladná, profesionální a nedotknutelná. Ale Sam Amini už jednu její hradby zbořil a nyní znovu dost nabourává její vybudovanou profesionalitu. Dokáží tentokrát překonat nedůvěru?

Tahle obrácená situace by mohla působit legračně, autorka ji však bere smrtelně vážně – na rovnoprávnosti není nic vtipného. Škoda. Čtenář, stejně jako Sam, se s touhle neobvyklou situací holt musí popasovat. A je to vážně zvláštní, jak všechny ty klasické bodyguardovské problémy řeší žena – včetně oblíbeného pravidla nezaplést se s klientem… Mám příběhy s mlčenlivými ochránci ráda, ale jsou obvykle na jedno brdo. Tady to ale nehrozí…

I když je příběh v první řadě pomalou romancí, autorka tu v druhém plánu míří na spoustu palčivých témat, jak je jejím zvykem. Kvůli Samovým íránským kořenům čelí rasismu a hrozbám extrémní pravice. Dessie zas po ošklivě zvrtnuté misi trpí popíranou posttraumatickou stresovou poruchou. Zkrátka její hrdinové zažívají skutečné problémy a není všechno jen zalité sluncem. Když pomineme nimrání v pocitech a nadpozemský sex, můžete snadno zapomenout, že jde o romantiku…

Autorka opět mistrně propojuje svět vysokého byznysu a luxusu s nebezpečím. Její postavy možná tentokrát nejsou tak docela obyčejné a průměrné (jako v předešlých dílech volné série) zato jsou zasazené do skutečného světa plného reálných problémů. Ale láska je bezpečný přístav kdykoli a kdekoli…

Originál: Med hjartat som insats, 2020, překlad: Helena Matocha, vydala: Metafora, 2021, 355 stran