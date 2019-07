Další díl volné série okolo vinařství Modrá volavka se tentokrát zaměřil na až moc dokonalého Jacka Hollanda…

Jack je fešák a jediný syn uprostřed sester Hollandových a všichni ho milují, až to dusí. Tím víc, že zachránil čtyři kluky z havarovaného auta – je místní hrdina. Pan Dokonalý ale nemůže světu přiznat, že má od té doby noční můry, protože ten čtvrtý kluk se stále neprobral z komatu a Jack si to vyčítá. Sáhne proto po jakémkoli důvodu, proč vypadnout z Manningportu, i třeba jako doprovod parťačky z hokeje…

Emmaline Nealová je členkou místní policie, má zlomené srdce, i když si její rodina stále myslí, že je lesba – a co hůř, její bývalý snoubenec se znovu žení. A ona má mít doprovod. Krasavec Jack, do kterého jsou zamilované všechny ženy z Manningportu (včetně Emmaline) kývne překvapivě snadno. Jen doufat, že v Malibu, plném krásných lidí, Emmaline ten víkend přežije, aniž by musela střílet…

Příjemná a veselá romantická řada se vrací ke svým starým známým – všichni kolem už jsou spárovaní a kdo četl předchozí díly, má body navíc, zná pozadí každé dvojice. I Emmaline si chce někoho najít (jen co se přenese přes svého nevěrného ex-snoubence). A Jackovi se zas vrátila jeho nevěrná bývalá žena. Oba mají starostí nad hlavu a vy jim držíte palce, protože tak prostě autorka píše. I kdy na té svatbě použila otřepané klišé o předstíraných zásnubách, nakonec z toho vybruslila dobře. Možná, že to bylo jen takové mrknutí pro fanoušky žánru, ujištění, že Kristan takovéhle berličky nepotřebuje…

Protože její knížky jsou svěží, vtipné, plné sympatických postav s různými bolestni a potížemi, které ale nakonec pochopitelně překonají a ještě je to posílí…

Čtvrtý díl je u konce, ale nevěšte hlavu, ještě by měl vyjít pátý díl, protože stále zbývá Connor O´Rourke, kdo je stále single…

Originál: In Your dreams, 2014, překlad: Zdeňka Zvěřinová, vydal: Ikar, 2019, 422 stran