Krásné počasí nás táhne do přírody. Aby nás tolik nerušily útoky hmyzu, využíváme odpuzovače v podobě repelentu. Někdo sáhne po „jistotě” v podobě chemického repelentu, někdo vsadí raději na sílu přírody.

Chemické přípravky (konkrétně ty se složkou DEET) vydrží dlouho, ale jejich složení často radši nečíst. Druhou možností jsou přírodní přípravky. Jejich nevýhodou je kratší výdrž, někdy také delší doba přípravy a v řadě případů nutnost dávat pozor, aby repelenty neponičily (nezabarvily, případně nezamastily) oblečení. To se týká především doma vyráběných prostředků. Přírodní repelenty jdou i nakoupit. Ale pojďme se podívat na odpuzovače hmyzu, které si můžeme vyrobit doma.

Které rostliny odpuzují hmyz

Někdy stačí se obklopit rostlinami, které svou vůní nevítané společníky odeženou. Jedná se třeba o momenty, kdy si chcete posedět s přáteli, nebo když nechcete, aby do místnosti létal bodavý hmyz. Mezi takové rostliny patří šalvěj, levandule, rýmovník, rozmarýn, eukalyptus, nebo také třeba pelyněk.

Mezi látky, které pomáhají odpuzovat nepříjemný hmyz patří linalool, eukalyptol a třeba i thujon. Tyto látky obsahuje množství velmi dostupných rostlin.

Hřebíčkový repelent

Mezi nejjednodušší repelenty patří ten hřebíčkový, který funguje především na komáry. Stačí alespoň 30 hřebíčků nasypat do sklenice se silným čistým (nearomatizovaným) alkoholem. Může se ale jednat i o 100% líh z lékárny, nebo můžete využít Alpu. Hřebíček v něm stačí nechat týden, pro silný účinek se ale vyplatí 2-3 týdny. Zcezenou hnědočervenou tekutinu pak nalijte do rozprašovače. Přípravek by měl vydržet na pokožce působit alespoň 2 hodiny. Před použitím je třeba protřepat, stejně i jako v případě ostatních prostředků. Každá tinktura je také třeba vyzkoušet na malé části kůže kvůli případnému podráždění.

Citrusový repelent

Další z možností je citronová vůně. Může se jednat o rozdrcenou citronovou trávu naloženou dva týdny v olivovém oleji (při využívání ale pozor na oblečení). Nebo se dá připravit citrusový repelent. Stačí k tomu litr vody a několik vybraných citrusů (asi ½ kg). Vodu přivedeme k varu a citrusy vaříme zhruba hodinu. Můžete ještě nechat uležet do druhého dne. Nakonec scedíme.

Rozmarýnový repelent

Mezi lety ověřené repelentní přípravky také patří ty rozmarýnové. Jejich vůni nemají rádi komáři ani klíšťata. Dvě hrsti rozmarýnu se nasypou do litru převařené vody a nechá se vylouhovat (do vychladnutí) pak se scedí a přidáme lžíci vinného octa. Rozmarýn se dá napůl kombinovat i s levandulí, protože ani tuto voňavou rostlinku nemají klíšťata a další savý hmyz v lásce. Skladujeme v lahvičce s rozprašovačem ideálně v chladu. Podobně působí i pelyněk a šalvěj. Kombinací mohou vzniknout i zajímavé vůně.

Mezi rostlinné odpuzovače hmyzu patří i rostliny jako je pelyněk a libeček. Babičky radily listy rozdrtit a kůži jimi potřít.

Komáry také odpuzuje aroma česneku a savý hmyz nemá rád ani vitamín B. Vyzkoušet můžete i česnek v podobě tablet a místo prolívání se pivem, zkuste sáhnout po vitamínech B-komplex. I když ani na jednu u uvedených možností se vědci příliš dobře netváří.