Rozmarýna lékařská je oblíbená léčivá bylinka, která se používá i jako koření. Poměrně snadno se pěstuje doma, v květináči i venku. Rozmarýn se využíval jako dezinfekce, olej třeba zase jako repelent. Už Staří Řekové věřili, že má magickou sílu.

Rozmarýna lékařská (Rosmarinus officinalis) pochází ze Středozemí a vyžaduje teplo, jak je zvyklý z jižní Evropy. Pro tento stálezelený keř je typická osvěžující vůně, ze které vyniká pryskyřice. Ideálně se pěstuje jako přenosná rostlina, protože přezimování na záhoně v našich podmínkách rozmarýna lékařská nezvládá. S rostlinkou v květináči si doma vytvoříte atmosféru Středomoří.

Složení rozmarýny

Listy rozmarýnu jsou plné silných éterických olejů, mezi kterými nechybí kafr, cineol nebo třeba borneol. Nechybí ani hořko diterpenfenoly (kyselina karneolová, rosmadial), triterpenové kyseliny a třísloviny, aktivní rosemaricin a diosmin (flavonoid). Z minerálních látek obsahuje fosfor, sodík, hořčík, draslík a vápník. Folát prospívá růstu. Rozmarýn ukrývá slušnou dávku vitamínu B6 a vitamín A.

Léčivé účinky rozmarýnu

Rozmarýna se vždy využívala jako léčivá rostlina a koření, především pro své dezinfekční a antiseptické účinky. Sbírají se vždy kvetoucí vrcholky a listy.

Rozmarýna prospívá trávení (uleví od nadýmání), doporučuje se při zažívacích problémech a pomáhá prokrvování, povzbuzuje oběhový systém. Rosemaricin a diosmin snižují kapilární propustnost a lomivost a pomáhají tak kardiovaskulárnímu systému.

Rozmarýn podporuje činnost jater a vylučování žluči, také proto se hodí k tučným masům a podobně.

Využívá se pro přípravu antirevmatických mastí. Při revmatických potížích si můžete připravit i rozmarýnovou koupel. Podpoří nejen prokrvení pokožky, ale i svalů a kloubů, pomůže také od únavy. Není vhodné se v ní koupat večer.

Rostlinka prospívá také psychice – na posílení nervů, podpoří při velké únavě a usnadňuje soustředění.

Nálev poslouží jako výborná ústní voda a antiseptické kloktadlo.

Čaj z rozmarýnu

Polovina lžičky (sušených nebo čerstvých lístků) na hrnek vroucí vody. Nechte pod pokličkou zhruba 10 minut.

Rozmarýn v kuchyni

V kuchyni můžete využít čerstvé i sušené lístky. Chutnají jemně kafrově a hořce štiplavě. Ideální je na pečené maso, v mletém masu, pro dochucování ryb nebo i zvěřiny. Vyhýbat se mu nemusíte ani ve společnosti zeleniny. Výborná jsou grilovaná rajčata s rozmarýnem, přidat ho můžete k zapékaným bramborám a další pečené zelenině, ale také do salátů. Pozor ale na dávkování, listy jsou velmi aromatické.

Z rozmarýnu se vyrábí i rozmarýnové víno.

Upozornění ke konzumaci

Protože rozmarýn je velmi silný, neměl by se konzumovat při akutním onemocnění jater nebo ledvin. Pozor by si na něj měly dávat osoby, které trpí na vysoký krevní tlak. Rozmarýn není vhodný pro těhotné a kojící ženy, ale třeba i epileptiky a děti do šesti let.

Pěstování rozmarýny

Rostlina miluje humózní a písčitou půdu, teplo a slunce. Ideální místo je pro ni na světle, nemá ale ráda průvan. Rozmarýn v nádobě zapuštěné do záhonu nebo třeba jako okrasa u domu je třeba při prvních mrazících přenést do teplejšího místa. Snadno se množí řízkováním.

Protože nemá rád přemokření, je třeba rozmarýn zalévat opatrně. Koncem léta je vhodné zálivku omezit, lépe zdřevnatí a v příštím roce hezky pokvete. Měkké části rostlinky se dají zaštípnout. Někdy totiž bývají cílem mšic. Navíc se podpoří její košatění. V zimě se rozmarýna zalévá minimálně, aby kořenový bal nevyschl.

V zimním období je nutné zálivku omezit na minimum. Zaléváme jen tak, aby nevyschl kořenový bal.

Protože rozmarýna odpuzuje hmyz, můžete dát větvičku nebo listy (ideálně v sáčku) i mezi prádlo.

Rozmarýn je dekorativní rostlinka, která kouzelně vypadá i prospívá zdraví. Využíváte ji jen k okrase nebo sázíte na její léčivé účinky? Podělte se v diskuzi pod článkem.

Zdroj:

Léčivé rostliny, Ottovo nakladatelství 2010

Byliny, Gill Daviesová, Euromedia – Esence, 2017