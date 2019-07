Nejen na léto se hodí pět gastronomických tipů, které jsme pro vás vybrali. Nejen praktické boxy baget, ale i eko balení Mixit, sušené maso na předplatné, ledové radosti od Costa Coffee a statek Chefparade.

Bageterie Boulevard zavedela bagetové boxy

Oblíbená bageterie zavedla novinku, která se hodí na cesty, na oslavy, nebo jen tak na posezení s přáteli. Během pár minut dostanete prakticky a úhledně zabalený set 4 druhů baget, rozkrojených na 8 menších kousků. Kromě toho 2 porce oblíbených pečených brambor Patatas s domácí tatarskou omáčkou. Boxy mají tři varianty: Mix Box se Šunkovou, Tuňákovou, Švýcarskou a Bruselskou bagetou. Druhá varianta nabízí možnosti – Sweet ribs, Pařížská, Bruselská a Grilled Roastbeef. Ale sestavit si můžete box i podle vlastní chuti, což je třetí varianta. Můžete si namixovat 2 příchutě ze základní nabídky.

Na větší akci se hodí BB boxy se 16 kousky bagetek se 4 příchutěmi. Novinkou je Wrap box se 6 wrapy, rozdělenými na 12 kousků a se třemi příchutěmi. Pro tyto boxy je třeba online objednávka alespoň 2 hodiny předem na www.bbbox.cz. Hotový box si můžete nechat dovézt, nebo si ho vyzvednete na vámi vybrané pobočce.

Mixit myslí na ekologii

Tubusy, které nabízí Mixit jsou krásné, ale ne příliš ekologické. Zákazníci volali po změně. A tady je. Namixované müsli si můžete nechat poslat i v Eko boxu, což je snadno recyklovatelný papírový obal.

Do polovičního Eko boxu se zase vejdou sušené ovoce, oříšky, čoko směsi a také křupavé lyofilizované ovoce.

Mixit se snaží i o to, aby ani oblíbené barevné tubusy nebyly pro planetu žádnou velkou zátěží. Přes 3 roky mají tubusy uvnitř kelímkový výlep místo běžného hliníkového. Tyto tubusy jsou dekorativní a po spotřebování obsahu mohou najít další uplatnění: hodí se na nejrůznější suroviny, od sušeného ovoce přes luštěniny až po těstoviny. Mohou posloužit i jako mini vinotéka – lahve od vína do nich padnou jako ulité. (Zdroj: TZ Mixit)

Chefparade má statek

Největší česká škola vaření přeměnila staré hospodářské stavení kousek od Mladé Boleslavi na prostor pro milovníky zážitkového vaření. Budou se tu konat večerní i celodenní kurzy, na kterých se účastníci naučí připravovat jídlo od základů tradičními postupy. Statek nabízí i ubytování ve 12 lodních kontejnerech upravených na komfortní bydlení a plně vybavené konferenční prostory.

V Sukoradech u Mladé Boleslavi nabídne kurzy, při kterých se účastníci naučí péct chleba v kamenné peci, grilovat v přírodě a na přírodních ohništích, vyrábět si chilli omáčky, pesto a chutney i z přímo na Statku pěstovaných surovin.

„Idea Statku stojí především a hlavně na zážitku. Chceme, aby si u nás mohli hosté vyzkoušet něco, co si doma v kuchyni nezkusí, aby si od nás kromě nových dovedností odnesli i jedinečnou vzpomínku. Zkrátka Chefparade posouváme zase o kousek dál, více do hloubky,” představuje koncept Statku zakladatel a majitel Chefparade Marcel Vargaeštok.

Na začátek budou na statku probíhat kurzy grilování Weber Grill Academy (2490 Kč, 4 hodiny)

Během následujícího cca roku přibude i tradiční indická pec tandoor, udírna, mini řeznictví a mlékárna pro výrobu sýra a másla a s tím i mnoho dalších kurzů. Ze Statku se postupně stane malá vesnice, jejímž středobodem je velký společný stůl, u kterého si všichni pochutnají na tom, co si uvařili. (Zdroj: TZ Chefparade)

Ohlazující nápoje od Costa Coffee

Pokud milujete ledové nápoje s kávou ze směsi Mocha Italia, budete nadšeni z variant – Frostino slaný karamel podávané se šlehačkou a posypané křupavými karamelovými kousky, Frostino oříšek a čokoláda se šlehačkou ozdobenou kakaem a nekávové Frostino jahoda zdobené šlehačkou s kousky sušených jahod. Frostino jahoda vás osvěží vychlazeným jahodovým pyré s jahodovou omáčkou, ale kávu v něm nehledejte. Všechna Frostina jsou dozdobena vysokou čepicí šlehačky s různou posypkou.

V Costa Coffee se připravuje Cold Brew tak, že středně namletou 100% kolumbijskou kávu v papírovém filtru vloží do velké nádoby s vodou a nechají louhovat celých 20 hodin. Pak ji přefiltrují a koncentrát vychladí. Cold brew má nižší kyselost a vyšší obsah kofeinu, což se projevuje na jemnější a sladší chuti. Pro milovníky čisté chuti je připraveno Cold brew pouze s ledem, na přání jej můžete dostat i s mlékem. Pokud fandíte ochuceným kávovým nápojům, pak si jistě pochutnáte na jahodovém Cold brew. Baristé kávu smísí v shakeru s jahodovým pyré a ledem, přelijí ji přes led a podávají ozdobenou kousky sušených jahod. Chuťovým zážitkem je také marakujové Cold brew s marakujovým pyré a plátkem citrónu. (Zdroj: Costa Coffee)

Sušené maso na cesty

Sušené maso se hodí speciálně v období dovolených a výletů. Rodinná firma Maso Here dělá sušené maso ručně a bez chemie a nově nabízí tuto bílkovinami nabitou pochoutku za předplatné – každý měsíc vám pošle až ke dveřím krabici 10 balení sušeného masa o váze 50 g. Výběr druhu masa a jeho příchuti si zvolíte sami a při předplatném se neplatí doprava.

Maso Here představují dva bratři – Ondřej a Jakub Plasovi z Hradce Králové. Recepturu si dovezli z JAR, ale obsah balíčků vzniká výhradně v Česku za pomoci masa z naší domoviny a koření. A to všechno jejich vlastníma rukama. „Při výrobě používáme jenom prvotřídní, ručně krájené maso, špetku soli, 4 druhy koření a trochu octa. Následně pak maso sušíme proudem horkého vzduchu. Na nějaká éčka není v našem pytlíku místo,” potvrzuje Ondřej Plas.

Kromě toho každou novinku, kterou Maso Here zařadí do své nabídky, pošle firma zdarma k ochutnání jako bonus. Během předplatného je také v eshopu možné nakupovat s 10% slevou.

Cyklus se spouští dnem objednávky. Každý měsíc Maso Here pošle krabici. Na výběr jsou dvě varianty – v případě čistě lokální produkce vyjde na 999 Kč. Za ochutnání stojí nejen Hovězí Originál, ale i jeho varianta s hořčicí, sušené krůtí nebo jelení maso. U všech třech druhů mas je k mání také verze s chilli. Pokud budete chtít ochutnat i jiné značky z celého světa, vyjde vás jeden měsíc na 1 399 Kč. Je pro vás připravena nabídka Maso Here + Svět. Vybrat si můžete Biltong z Irska, sušeného soba ze Švédska nebo balíček sušených mas z Francie. (Zdroj: TZ Maso Here)