Popenec obecný se nachází všude kolem nás, téměř si ho nevšímáme, vlastně rostlinu považujeme za otravný plevel. A to přitom pomáhá třeba trávení a hodí se i v kuchyni.

Na loukách, březích potoků a řek, na okrajích cest a nejen tam je možné najít popenec obecný. Dlouhá plazivá rostlina vlastně vytváří takový kobereček, ve kterém vynikají nádherně modré květy. Tak trochu připomínají hluchavku, se kterou je bylinka vzdáleně příbuzná. Česky se rostlině říká i zádušník, pupenec, třeba i zemský břečťan.

Nutriční hodnoty

Popenec obecný (Glechoma hederacea) je cenná bylinka díky sesquiterpenům – glechomafuran, kyselina rozmarýnová a jiné fenolkarbonové kyseliny. Triterpenoidům a flavonoidům se přičítají protizánětlivé vlastnosti. Popenec je také cenný pro éterické oleje v čele s menthonem, pulegonem a pinocarvonem. Kromě množství provitaminu A a vitamínu C bylinka ukrývá minerální látky vápník, železo, fosfor, selen a zinek.

Popenec pro zdraví

Lidové léčitelství má pro tuto bylinu množství využití především při mírnějších formách žaludečních a střevních potíží, vně se dá uplatnit k omývání špatně hojících se ran a u kožních chorob. V podobě odvaru (2 lžičky na čtvrt litru) se využívá jako kloktadlo při bolestech v krku, zánětech horních cest dýchacích. Popenec je možné využít pro dezinfekční, hojivé, ale také močopudné účinky. Díky hořčinám se hodí na podporu trávení. Podporuje trávení, chuť k jídlu a přitom zabraňuje nadýmání. Popenec doplňuje nižší žaludeční kyselost a podporuje tvorbu žluči. Popencový olej se natírá na křečové žíly. Natrhané listy a květy (vše nadrobno) se natlačí do sklenice, zalijí za studena lisovaným olejem tak, aby vše bylo dobře potopeno. Nechá se louhovat deset až čtrnáct dnů. Pak se přefiltruje do nádobky a uchovává v chladu a temnu.

Jako homeopatikum se předepisuje třeba při průjmu a také při hemoroidech.

Měli byste vědět

Doporučuje se rostlinu nekonzumovat ve větším množství, protože není dostatek informací o škodlivosti v tomto ohledu. Popenec bývá součástí různých čajových směsí, obecně se považuje pro člověka za bezpečný.

Je důležité vědět, že pro koně a některá další zvířata je čerstvá bylinka jedovatá.

Vhodné využití popence:

• záněty horních cest dýchacích,

• rýma, kašel, astma,

• podpora trávení,

• podpora činnosti žlučníku,

• podpora látkové výměny,

• záněty močových cest a další nemoci močového systému,

• léčba křečových žil,

• ekzémy, vyrážky a hojení ran

Sběr popence

Pro účely využití bylinky pro zdraví se sbírá kvetoucí nať. Ta se objevuje zhruba od dubna do července. Ideální je sbírat bylinku odpoledne za slunného počasí, mezi druhou a čtvrtou hodinou. Nejlepší je popenec využívat čerstvý, dá se ale také sušit, a to ve slabé vrstvě ve stínu, případně při teplotě do 30 °C.

Popenec v kuchyni

Čerstvým popencem můžete ozdobit chléb s máslem, tvarohem, dobře chutná i k sýrům. Využijete ho v salátech. Dá se přidat do polévky jako koření.

Sušený popenec je nahořklejší než v čerstvé podobě. Dá se přidat k masům, do karbanátků, k zelenině. Přidat můžete popenec ke kopřivě, dobře se ale hodí i dalším k bylinkám jako je petrželka, saturejka nebo třeba koriandr.

Eva Francová ve své knize Rok ve Svatojánu zařadila tuto bylinku mezi nejoblíbenější. Podle autorky je skvělá jako nakládaná do oleje a octa, což se pak uplatní v salátech.

Zdroj:

Léčivé rostliny, Ottovo nakladatelství, 2010

Eva Francová, Rok ve Svatojánu, Motto, 2017