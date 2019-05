Jsou divadla, která můžete vidět opakovaně – a pokaždé jsou jiná. K takovým patří i komedie Splašené nůžky. Po pražském divadle Kalich ji nově uvádí i Divadlo A. Dvořáka v Příbrami.

Detektivku z kadeřnického salonu, kde báječně přihřátý majitel Tony Řezníček a jeho asistentka Barbara musejí snášet hraní na piano jejich bytné, dokud ji někdo nezavraždí, si užije každý. Zamotaný příběh komplikují užvaněná paní Šubrtová i starožitník Lorenc, u něhož není jasné, co vlastně v salonu chtěl. Dvojice policistů se proto obrátí na publikum v hledišti, aby jim pomohli s rekonstrukcí pohybu jednotlivých osob. Někdo z nich totiž musel odejít nahoru do patra a virtuosku zabít. Ale příležitost měli všichni – je jen na divácích dobrat se patřičného motivu.

Příbramský spolek vsadil na zasazení do domácího prostředí, aktualizoval si některé dialogy. Během pražské premiéry na žižkovské půdě bylo znát, kdo v hledišti přijel z Příbrami a chytá se na narážky a kdo ne. Ale smáli se ve výsledku všichni.

Při prvním shlédnutí před lety mi přišlo, že je druhá polovina hry hodně divoká a improvizační, když herci přeci nemohou vědět, jaké otázky na ně bude mít publikum. Teď teprve mi ale došlo, že se vlastně otázky dají předvídat – moc variací se vymyslet nedá, když výchozí situace zůstává stejná. Jde jen o to, jak si s nimi herci poradí, jak dokáží pohotově reagovat. V téhle části je pak také nejvíc vtipných situací. Vždy je například veselé sledovat, jak ti odvážní, co chtěli znát obsahu Lorencova kufříku nebo komu volala paní Šubrtová, jsou vytaženi na pódium, aby to zjistili sami. (Ne vždy se totiž aktivita vyplácí, asi proto byla první řada podezřele prázdná – poučení diváci už asi vědí…)

Na druhou stranu, při představení v Kalichu diváci naprosto ignorovali jeden směr dotazování, který tady u příbramských ale ovlivnil podezření natolik, že nakonec určil i totožnost vraha. Pár otázek navíc, a jaký mají důsledek… V téhle hře jde totiž hlavně o to, nakolik vás odhalené důkazy, motivy a okolnosti přesvědčí, abyste hlasovali pro svého podezřelého. A tak hra může mít pokaždé jiný závěr.

Není divu, že Splašené nůžky patří k osvědčeným peckám, v republice se právě uvádí v osmi různých divadlech. Pokud se chcete od srdce zasmát a sami přispět k odhalení vraha, nyní máte od dubna možnost i v divadle v Příbrami.