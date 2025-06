Stavovské divadlo hostí zábavné a zvláštní představení pro všechny, kteří nepřestali snít. Divadelní představení pro diváky od 10 do 100 je o dětské fantazii, společném čtení a autorově babičce, které tuhle hru věnoval.

Jakub Barták a Veronika Lazorčáková. Foto: Patrik Borecký

Zpočátku si nejsme jistí, co se bude dít. Kluk se vrací ze školy a nudí se doma. Kolem se štrachá protivná baba, které se všichni bojí. Ticho jako v hrobě. Bude tahle hra vůbec mluvená? Nakonec se ukáže, že bude. Protivná baba je klukova babička, taky tchyně, která má vždycky pravdu a jejíž polívku se Maminka nikdy nenaučí správně. Maminka má samé příkazy a zákazy. Tatínek pořád někomu telefonuje. Je to tatínek toho typu „v mém domě žije malý člověk, je mi nějak podobný“. Paradoxně pracuje v dětském centru, ale co se skutečným dítětem, neví.

Jedině s babičkou je sranda, když zrovna nikoho nebuzeruje. Jakmile vezme do ruky knížku… začnou se dít věci. Mušketýři se prohánějí pokojem, drsné souboje, poprava Mylady přímo na jídelním stole! Těžko se pak rodičům vysvětluje, že ty ručníky D´Artagnan fakt potřeboval..

Smutná ubíjející všednost života s vážnými rodiči je tu střídání zběsilou akcí Fantazie, kterou podporuje babička, jež se do čtení opravdu pokládá.

Foto: Patrik Borecký

A divák si nesmírně užívá všechny ty autorské nápady, vtípky a invence. Moc se mi líbil hráč na violoncello, který svými tony komentoval dění. Taky obrovský zástup kulisáků a loutkoherců, čekajících v zadní části jeviště, až na ně přijde řada. Loutkoherci vůbec byli součástí děje, nejen ti vodící Kočku, ale i koně mušketýrů. Patrně nezamýšleným vtipem bylo obsazení mušketýrů, kdo věděl, ten měl pocit, že si sem herci jen odskočili ze sousední budovy, kde mají zrovna v Hamletovi přestávku, a pak se zase vrátí – ani se nemuseli převlékat.

Nejvtipnější byly momenty, kdy herci jako by vystoupili z obrazu. „Ale no tak, lidi si na tebe koupili lístky, tak netrucuj!“ Nebo když babička seřvala rekvizitáře, proháněla inspicientku („Ale nemel, však se to uklidit musí!“) nebo sekýrovala mušketýry. Takových scén klidně mohlo být víc. V druhé části, odkazující na Vernea a jeho 20 000 mil pod mořem, zaujmou hlavně fosforeskující ryby a jejich hemžení v rytmu tanga…

Igor Orozovič. Foto: Patrik Borecký

Ačkoli je hra „rodinná“, řadu náznaků děti nepoberou – a stopáž téměř dvou hodin bez přestávky může být kritická. Ale nenudíte se, stále je na co se dívat – nebo o čem přemýšlet. Nejen o tom, proč lidi berou do divadla malé děti, když je všude uvedeno „od 10 let“. (Na začátku do naprostého ticha začalo neklidné dítě pobrukovat „Skákal pes přes oves“, a řadu lidí to zmátlo, jestli to už patří ke hře nebo ne…). Ale přemýšlíte i o tom, jestli jste přes všechny všední starosti nezapomněli snít, a jestli ještě není pozdě být pro nějakého malého človíčka tím, kdo mu ukáže sílu fantazie…

Přibližná délka představení 1 hodina 40 minut, bez přestávky

Nastudování v češtině, titulky anglické

České premiéry 29. a 30. května 2025 ve Stavovském divadle

Doporučený věk 10+

Scénář a režie: Dmitrij Krymov

Překlad a dramaturgická spolupráce: Ilona Smejkalová

Dramaturgie: Róbert Štefančík

Výprava: Petr Vozněsenskij

Autorská improvizace na violoncello: Štěpán Drtina

Pohybová spolupráce: Markéta Vajdová

Světelný design: Eugenijus Sabaliauskas

Technologická spolupráce: Stanislav Hrdlička

Kostýmní spolupráce: Irina Vorobeva

Supervize loutkových scén: Jiří Kohout

Supervize šermu: Petr Trojánek, Libor Vrba

Supervize akrobacie: Michal Boltnar

Babička Veronika Lazorčáková

Máma Markéta Děrgelová j. h.

Táta Filip Kaňkovský

Chlapec Jakub Barták* / Teodor Sláma*

Milady de Winter Pavlína Štorková

Mušketýři Pavel Neškudla, Igor Orozovič, Zdeněk Piškula, Filip Březina j. h.

Gardista Michal Režný j. h