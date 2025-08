Gwen a Art se nemají v lásce od Lex Croucher: vtipná skorofantasy nejen pro young adult

Historická romance a variace na artušovské téma pro mládež s tuplovaně LGBT linkou je vtipná tak akorát.

Princezna Gwen je zaslíbená klukovi od sousedního hraběte, Artušovi. Jsou zasnoubení od kolébky a teď, když se blíží její osmnáctiny, je svatba na spadnutí. Ale ani jeden z nich z té představy není nadšen. Jednak tu chybí jakékoli svobodné rozhodnutí, a pak je tady ten drobný fakt, že Gwen pokukuje po jedné krásné lady. A Artuš je zas na kluky…

Vtipně psaná fantasy, pohrávající si s artušovským odkazem, hodně připomíná Šťastně až navěky? od Lukense, jednak queer tématem, a pak taky tíživým tlakem povinností, které se očekávají od budoucích panovníků. Tady je však od všeho víc. Nejenže Gwendoline něco cítí k dívce, navíc její bratr, následník, podezřele rudne v přítomnosti hubatého Artuše. Oba královští sourozenci jsou svázaní protokolem, negativním postojem svých rodičů vůči odlišnosti, stydí se i za své myšlenky. Nechtějí si přiznat, že se liší. Oproti nim je Artuš spokojený tak, jak je. A dokonce Gwenina favoritka lady Bridget vždy chtěla být rytířem a jde si za svým snem, bez ohledu na názory okolních lidí. Jejich odvaha být sám sebou je ohromně inspirující, a možná pohne i princátky…

Ačkoli jsem si nemyslela, že mě příběh bude bavit, když už jsem četla podobný, opak je pravdou. Mnohem víc než flirtování nebo sranda se tu řeší váhání, tlak okolí a povinnosti vůbec. Ale postavy jsou stejně sympatické, hlavně ukecaný Artuš, z pod jehož sebedestruktivního chování cítíme velký smutek. Nebo aspoň já vnímala tu všeobecnou bezvýchodnost a tíseň, proto mi možná příběh nepřipadal až tak třeskavě legrační, jak o něm někdo někde tvrdil.

Prostě se potřebujete ujistit, že vše dobře dopadne, proto vás možná zaskočí drsný závěr. Ten sice přinese happy end, ale taky připomínku, že středověk se s nikým nemazlil…

Originál: Gwen and Art are not in love, překlad Jana Kunová, vydal Yoli, 2025, 398 stran