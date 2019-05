Bezobalové potraviny jsou stále častějším tématem. Připravili jsme pro vás soutěž o knihu Barbory Tlusté. Titul Bez obalu vydalo Nakladatelství Jota.

Soutěž končí 12. června 2019.

Ceny do soutěže věnovalo Nakladatelství Jota.

První česká kniha o životním stylu zero waste!

Aneb zavádějte změny do života tak, abyste z nich měli radost.

Zero waste znamená nulový odpad. Znamená to žít bez odpadu, udržitelným způsobem, být šetrný k životnímu prostředí, k místu, kde žijeme a chceme žít i nadále. Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik odpadu vyprodukujete? Kolik čeho kupujete, kolik obalů pak vyhodíte? Máte pocit, že toho doma máte prostě moc? Zkuste zero waste!

Tato knížka je pro všechny, kteří by zero waste chtěli vyzkoušet, ale zatím neví, jak na to. Ukáže vám, jak do života postupně zavádět změny, které vám pomůžou omezit produkci odpadu, odmítnout zbytečný přebytek, začít žít udržitelně a uvědoměle, zdravě, kreativně a v klidu. Heslem této knihy je: zavádějte změny do života tak, abyste z nich měli radost.

Autorka Barbora Tlustá se s vámi podělí o zkušenosti, které na své zero waste cestě získala – a že jich je! Knížka vás krok za krokem provede základy zero waste, zjistíte, proč je lepší omezit odpad než recyklovat a jak toho docílit. Dozvíte se, kam chodit nakupovat, jak to funguje v bezobalových obchodech, jak neplýtvat jídlem a vyrobit skvělé pochoutky ze surovin, o kterých jste si doteď možná mysleli, že už se nedají využít. Poradí, jak doma zredukovat drogerii a kosmetiku, aniž byste přišli o kvalitu, na kterou jste zvyklí, jak udržitelně pořizovat oblečení a jak se bez zbytečného odpadu v klidu starat o malé či větší děti. Čekají na vás také kapitoly o Vánocích, Velikonocích a oslavách a dárcích, které vám ukážou, že se kvůli minimalizaci odpadu nemusíte vzdávat tradic. A mnoho dalšího. Kniha obsahuje originální ilustrace, ilustrované recepty i foto návody a také užitečné tipy a odkazy.

Zero waste je běh na delší trať, ale je to cesta, která se vyplatí. Tak až půjdete příště do obchodu, chtějte to BEZ OBALU.

Ilustrace a fotografie Eliška Blažek Bártová, fotografie Eva Růžičková.