Švandovo divadlo má jasný hit sezony! Pokud se chcete zasmát a nabít pozitivní energií, zajděte na Smíchov…

Švandovo divadlo obvykle má dost specifické hry, které nejsou zrovna známé velkou psinou. Bláznivých komedií je tam jako šafránu. Od února však jejich počet rozšířila oblíbená komedie, jejímž uvedením dramaturgie nemůže šlápnout vedle…

Taneční vystoupení v krásných róbách. Foto Richard Moučka

Slavnou francouzskou hru není třeba dlouze představovat, a pokud přeci jen, tak ve zkratce: noční klub Klec bláznů v Saint Tropez je vyhlášený svou travesty show. Jeho majitelé, Georges a jeho partner Albin, spolu vychovávali Georgesova syna Laurenta, který chce přivést představit nejen svou snoubenku, ale i její rodiče – velmi konzervativní, s jasnými názory na správnou rodinu. Katastrofu musí odvrátit jedině dokonalá lež. Ještě že je Georges dobrý režisér (a Albin dokonalá ženuška…).

Režisér pojal představení (prvně uvedené roku 1973) velmi moderně a neponechal nic náhodě – na hudbě se podílel přední evropský DJ Lumier, s choreografií drag show pomáhal uznávaný choreograf Martin Talaga. Klub Klec bláznů jako by se prolínal s celým divadlem – divadelní personál má bláznivá boa, blyštivá opona patří víc klubu než divadlu.. A dokonalý dojem toho, že jste vážně v nočním podniku, dodávají propracovaná čísla čtyř perfektních drag queens…

Oskar Hes s Katarínou Mišejkovou hrají mladé snoubence, tutlající hromadu lží. Robert Jašków tentokrát výjimečně nehraje vraha ani mafiána, nýbrž konzervativního poslance, jehož hodnoty můžou dojít značné revize. Jeho ženu – uťápnutou puťku – hraje Andrea Buršová.

Katarína Mišejková s Oskarem Hesem v hravých kostýmech Marka Cpina. Foto Richard Moučka

Tomáš Petřík představuje Georgese, principála i krotitele celého klubu, zmítaného vypjatými emocemi. Někdo musí zůstat chladnokrevný uprostřed chaosu, a tím někým je k vlastní smůle on. Spolu s Filipem Rajmontem v roli Albina prakticky neslezou z jeviště. Postava hysterického Albina je zdrojem mnoha komických situací, ale má i vážnější polohy. Je to právě jejich vztah, co je ústředním motivem celé hry – nestydět se za to, kým jsem, umět přijmout toho druhého se vším všudy, dokázat i těm nechápajícím, že se od nich nijak neliší…

Skvěle jsem se bavila. Vyprodaný sál spontánně tleskal Albinovým proměnám kostýmů a podupával při senzačních show klubu. Z první řady jsme možná některým queen viděli pod příliš krátké sukýnky, z většího odstupu by možná líp vynikla celková choreografie. Ale královny posílaly vzdušné polibky pouze do prvních řad, takže si nestěžuju…

Klec bláznů uvádělo Divadlo Radka Brzobohatého, pamětníci vzpomínají na uvedení v Hudebním Divadle Karlín. Já jsem bohužel neviděla ani jedno, tudíž nemůžu říct, nakolik nový překlad scénáře hru někam posunul a změnil. Ale rozhodně švandovské uvedení nevidím naposledy…

Délka představení: 2 hod 30 min včetně přestávky

Režie: Daniel Hrbek

Hrají: Tomáš Petřík, Filip Rajmont, Michal Kraus, Oskar Hes, Katarína Mišejková, Robert Jašków, Andrea Buršová, Bohdana Pavlíková, Jan Mansfeld, Jakub Tvrdík, Jan Grundman, David Punčochář

Premiéra 24. 2. 2024