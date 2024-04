V květnu má vyjít nová kniha Julie Caplinové Vila v Itálii. My pro vás ale máme knihu starší, ale s podpisem autorky. Vyhrajte jeden z pěti výtisků knihy Chata ve Švýcarsku.

Číst knihy Julie Caplinové je jako dostat to nejvřelejší objetí. Skvělý feel good román, který se bude nejlépe číst pod oblíbenou dekou v pohodlí domova. – Kel

Soutěž končí 14. dubna 2024.

Ceny do soutěže věnoval Nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Minna věří, že šálek horké čokolády dokáže vyřešit všechny trable. A právě to teď potřebuje. Má za sebou totiž pořádný trapas – její poslední milostná eskapáda se stala okamžitým hitem internetu. Se sbalenými kufry a jasným cílem dát si do pořádku život, se Minna rozhodne utopit svůj žal v té nejlepší horké čokoládě na světě. A Minna moc dobře ví, kde ji najít – v útulné chatě své kmotry, která se nachází ve Švýcarsku. Plán je jednoduchý: litry čokolády, žádní muži. Tedy do té chvíle, než ho zkomplikuje neznámý krasavec, který Minně zkříží cestu ve vlaku do Alp…

Vydává Cosmopolis, The Little Swiss Ski Chalet , 2021, překlad: Karolina Medková, 344 str., 449 Kč.

