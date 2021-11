Co jsme si pro vás spolu s nakladatelským domem Grada připravili v posledním předvánočním balíčku? Kočka v umění a romantický titul Ztracené klenoty čekají na tři vylosované výherce.

První titul nadchne všechny milovníky koček a ukazuje, jak je znázornili různí umělci. Druhý titul je romanticko-tajemný a vystihuje ho následující recenze:

„Manningová provádí čtenáře střídavě dvěma časovými rovinami: Londýnem v současnosti a v roce 1912, s krátkou zastávkou v indické Golcondě roku 1630. Zkušeně buduje a cizeluje zápletku, krůček za krůčkem odhaluje rysy svých postav a odkrývá příběhy, jež drahokamy provázely časem a představují vzpomínky na lásku, ztrátu, oběti. I vlastnosti samotných drahokamů tu přinášejí odpovědi na hádanky, ilustrují překvapivé zvraty a chvíle hlubokých emocí. Příběh pozvolna odkládá závoj za závojem, dokud do všech temných zákoutí nepadne paprsek světla. Tato kniha je opravdový poklad.“

– Historical Novel Society

Soutěž končí 6. prosince 2021.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Kočka v umění (Angus Hyland, Caroline Robertsová)

Kočky byly umělci uctívány od starověku pro svou krásu, eleganci, nezávislost a tajemno, které kolem sebe šíří. Sice domestikované, ale stále trochu divoké, sdílejí s námi obydlí a nekonečně nás fascinují.

„Kočka v umění“ je osobitá sbírka obrazů a ilustrací koček umělců z celého světa. Obrazová část je proložena krátkými texty o umělcích a jejich vztahu ke kočkám. Kniha, která se bude zamlouvat milovníkům koček každého věku.

Vydává Grada, pevná vazba., 160 str., 249 Kč.

Ztracené klenoty (Kristy Manningová)

Současnost: Když historička Kate Kirbyová z Bostonu obdrží lákavou nabídku napsat článek o „pokladu z Cheapside“ objeveném při stavebních pracích v Londýně na počátku 20. století, tuší, že dostala životní šanci. Nikdo neví, jak nebo proč se šperky a cennosti nedozírné hodnoty dostaly pod povrch zemský.

Cesta do Londýna však Kate přinutí zapátrat i v minulosti její vlastní rodiny. Po návratu do rodného Bostonu najde v zápiscích a skicách své prababičky, jež pocházela z rodiny chudých irských imigrantů, náčrtky zlatého knoflíku vykládaného drahými kameny, který se až podezřele podobá knoflíkům z pokladu. Mohla by Kate s pomocí těchto vodítek zjistit něco o životě své prababičky Essie Murphyové, která kdysi ve spěchu opustila Londýn a už se tam nikdy nevrátila?

Léto 1912: Essie navštíví svého bratra na staveništi, kde za mizernou mzdu pracuje jako kopáč, právě ve chvíli, kdy krumpáče dělníků prorazily podlahu starého domu. Užaslí muži objeví přenádherný poklad – od otomanských přívěsků přes klenoty z alžbětinské Anglie až po staré šperky, perly, drahokamy… Je možné, že tyto šperky – a především jeden z nich – pomohly Essie a jejím sestrám změnit svůj osud?

Kate se spolu s fotografem Marcusem Holtem pustí do pátrání. Obzvlášť ji zajímá příběh malého prstenu zdobeného technikou champlevé s diamantem a zlatých knoflíků vykládaných drahými kameny. Jakou pravdu tyto cennosti skrývají, co se Kate o své rodině dozví? Zdá se, že Katiny představy o vlastním původu i o sobě samé se už brzy ocitnou v ohrožení.

Vydává Metafora, pevná vazba, 320 str., 349 Kč

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.