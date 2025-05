S příchodem teplejších dnů a slunečných paprsků trávíme více času venku, a to často bez dostatečné ochrany před UV zářením. Právě květen je ideálním měsícem k tomu, abychom si připomněli důležitost prevence rakoviny kůže – nejčastějšího zhoubného onemocnění vůbec. I drobná změna na kůži může signalizovat vážný problém, pokud není včas rozpoznána. Co k tomu říkají dermatologové?

Dermatoložka kontroluje kožní znaménka dermatoskopem. Foto: www.freepik.com, wavebreakmedia_micro

Varovná čísla

Statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR říkají, že každoročně je nově diagnostikováno kolem 2 600 případů zhoubného melanomu kůže. Přes 400 Čechů na toto onemocnění každý rok umírá. A často by stačila prevence. Dermatologové proto doporučují každoroční prohlídky.

Pihy na těle mohou mít různou velikost, tvar i barvu. Nestačí se věnovat jen těm velkým a podivným. Odbornou a důkladnou pozornost si zaslouží všechny, dokonce i ty nejmenší z nich. Asi 85 procent případů je zachyceno včas, kdy je šance na vyléčení vysoká. Přestože se melanom objevuje častěji u žen, muži na něj umírají častěji. Ti totiž věnují méně pozornosti sebediagnostice, nedocházejí na preventivní kontroly, čímž u nich dochází k pozdějšímu záchytu onemocnění.

Jak provádět samovyšetření pih

„Včasné rozpoznání kožního nádoru je pro úspěšnou léčbu zásadní. Proto je důležité nejen pravidelně navštěvovat dermatologa, ale také si čas od času sami prohlédnout svá znaménka. Při samovyšetření je dobré si všímat, jestli se některé znaménko nemění – například neroste, nemění tvar nebo barvu, neobjevilo se nové nebo nezačalo svědit, krvácet či bolet. Zpozornět bychom měli hlavně u pigmentových skvrn větších než pět milimetrů, u znamének vystouplých nad úroveň kůže nebo s nepravidelnými okraji či neobvyklým zbarvením. I drobná změna může být důležitá,“ popsala Markéta Majerová, korektivní dermatoložka Medicom Clinic.

Kožní nádory jsou do jisté míry nepředvídatelné a mohou postihnout prakticky kohokoliv. Existuje ale skupina lidí s vyšším rizikem, která by měla být obzvláště obezřetná. „Mezi lidi s vyšším rizikem výskytu melanomu kůže patří například lidé se světlou pletí, která se snadno spálí na slunci, nebo ti, kteří na přímém slunci tráví víc času. Riziko představují i pravidelné návštěvy solária. Výskyt melanomu kůže je také pravděpodobnější u lidí s více než 50 mateřskými znaménky, s výskytem kožních nádorů v rodině a u osob starších 50 let,“ vyjmenovala Markéta Majerová.

Co má vliv vznik rakoviny kůže

Pro to, aby člověk věděl, zda má pro vznik rakoviny kůže předpoklady, je důležité znát svůj fototyp. Ten určuje, jak citlivá je vaše pokožka na sluneční záření – tedy jak rychle se spálí, jak dobře se opaluje a jak vysoké je riziko při pobytu na slunci, včetně rizika vzniku kožních nádorů.

„U nízkých fototypů s větším množstvím znamének či pozitivní rodinnou anamnézou doporučuji kontrolu znamének nejméně jednou ročně. Při jakékoliv změně nebo objevu nového pigmentového útvaru ovšem vřele doporučuji přijít hned,“ doporučila Markéta Majerová.

Rozdělení na fototypy

Fototyp 1 – Má světlou kůži, často s pihami. Vlasy jsou obvykle blond nebo rezavé. Oči jsou nejčastěji světlé – modré nebo zelené. Kůže je extrémně citlivá na sluneční záření, spálí se takřka vždy a nikdy se neopálí do tmavého tónu.

Fototyp 2 – Má světlou kůži, ale trochu tmavší než u fototypu jedna. Vlasy jsou zpravidla blond nebo tmavě blond. Oči mívají modrou barvu. Kůže je také citlivá na sluneční záření, opálí se zřídka a je náchylná na spálení.



Fototyp 3 – Vyznačuje se světle hnědou barvou kůže, s tmavě blond nebo hnědými vlasy. Barva očí se může lišit, ale kůže je mírně citlivá na sluneční záření, opálí se snadno a rychle a opálení vydrží dlouho.



Fototyp 4 – Pro něj je typická světle až tmavě hnědá kůže, obvykle hnědé nebo černé vlasy a tmavé oči. Tento typ kůže se vzácně spálí, snadno se opálí a opálení vydrží dlouho. Z hlediska rizika má tento fototyp ke vzniku melanomu nejmenší předpoklady.

Vyšetření podezřelých znamének nebolí a za půl hodiny je hotovo

„Naše dermatoložky používají při kontrole mateřských znamének digitální dermatoskop, což je speciální zařízení podobné lupě, které každé znaménko mnohonásobně zvětší. Díky tomu je vyhodnocení kožních útvarů pro lékaře snazší. Tento přístroj dokáže také provést automatickou analýzu a uložit výsledky, což umožňuje lékaři porovnávat vzhled znaménka s předchozími kontrolami a sledovat, jak se pigmentový útvar mění v průběhu času. Vyšetření digitálním dermatoskopem je zcela bezbolestné a obvykle zabere maximálně 30 minut,“ popsala Markéta Majerová.

Ne všechny změny na kůži jsou nebezpečné, některých znamének se jejich majitelé rozhodnou zbavit z estetických důvodů. „Pokud při kontrole zjistíme, že některé ze znamének může být nebezpečné, existují různé možnosti léčby. Nepravidelné pigmentové névy lze vyříznout a poslat na histologii. Výrůstky a některé intradermální névy pak odstraňujeme erbiovým laserem, který výrůstek přesně odpaří vrstvičku po vrstvičce. Pokožka se zahojí přes stroupek bez jizvy. Tato procedura umožňuje odstranění nebezpečných kožních útvarů s minimálním rizikem komplikací a zajišťuje, že se pokožka zahojí bez vzniku jizev. Laserové ošetření znamének je vhodnou volbou také z čistě kosmetických důvodů,“ uzavřela Markéta Majerová.

Prevence je nejúčinnější zbraní proti rakovině kůže. Nečekejte, až se objeví varovné příznaky – věnujte své pokožce pravidelnou pozornost, naučte se znát svá znaménka a neváhejte se obrátit na odborníka. Včasné odhalení může zachránit život.