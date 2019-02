Opary jsou poměrně častým virovým onemocněním, existuje řada možností, jak tuto nepříjemnost zvládnout. Zaměříme se na opar na rtu, se kterým se setkal téměř každý.

Jak poznat opar

Důvodem, proč vznikne opar na rtu, jsou herpesviry, konkrétně HSV-1. Nakazit se není složité, přenášejí se kontaktem s infikovanými předměty nebo rukama. Opary jsou vlastně puchýřkovité vřídky.

Opary se většinou objevují, protože něco v imunitním systému není v pořádku. Často vzniká při oslabení organismu – nedostatečném odpočinku, nachlazení, vyčerpání nebo při stresu. Když se objeví opar, může třeba brzy propuknout nějaké infekční onemocnění horních cest dýchacích.

Příznaky oparu

Než se objeví opar, můžete také pociťovat příznaky podobné chřipce. Tyto příznaky mohou zahrnovat: únavu, bolesti hlavy, horečku, zduřené lymfatické uzliny, nedostatek chuti k jídlu.

U každého se virus projevuje jinak, má odlišný průběh. Někdy jako lehká viróza, jindy vysoké horečky a může i vyžadovat lékařskou péči. Virus může v organismu přetrvávat a nemusíte o něm ani vědět.

Stádia oparu

Zasažené místo začíná brnět. Právě tento moment je ideální pro zahájení léčby.

Opar je nakažlivý i tehdy, když se objeví puchýřek.

Stádium, kdy je na rtu puchýřek, bývá velmi bolestivé. Trvá zhruba dva dny. Puchýřky mají nažloutlou barvu a jsou plné hnisu. Když prasknou, tekutina vyteče.

Objevuje se stroupek. Ten je důležitý neodlupovat a nepoškodit. Pak by vznikla jizva. Stroupek může praskat, když se nevhodně otevřou ústa. Strup může svědit a může i vytékat i krev. Stroupek nakonec sám odpadne. Tato fáze trvá zhruba čtyři dny.

Vše by mělo vymizet nejpozději do 14 dnů. Pokud se tak nestane, je vhodné navštívit lékaře.

Opar na rtu – rychlá léčba

Možností, jak se zbavit oparu, je několik. Důležité je hlavně na ret nesahat, abyste opar neroznesli, protože je velmi nakažlivý. Už vůbec ho nevymačkávejte a nepropichujte. Ideální je začít s ošetřením co nejdříve. Pokud možno už při brnění. Doporučuje se zvýšit příjem vitamínu C a potřít příslušné místo lékařskou vazelínou. Mezi lidové tipy patří třeba natřít postižené místo kašičkou z vody a sody bicarbony nebo potírat odvarem ze šalvěje. V lékárně je možné pořídit různé protivirové přípravky speciálně na opar, od mastí, přes tablety, až po náplasti a podobně. Důležité je je dbát na preventivní opatření.

Při výskytu oparu se nedoporučuje konzumovat kyselé a slané, protože obojí působí dráždivě.

Když zmizí opar, je třeba vyhodit i kartáček na zuby a vyměnit ho za nový, aby se virus nepřenášel.

Abyste nedostali opar

Je třeba dbát na dobrou životosprávu, která zahrnuje nejen kvalitní a zdravé stravování, ale také minimum stresu a dostatečný spánek. Důležité je i dodržovat hygienu – od řádného mytí rukou, až po nesdílení balzámů na rty a podobně.

Pokud vás opary trápí často, doporučují lékaři zkontrolovat stav imunity.

