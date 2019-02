Vtipné glosy, příběhy s nečekanými konci, závěry, na nimiž se s pousmáním pozastavíte. To, a nejen to, jsou povídky skvělého Woodyho Allena.

Woody Allen je známý dramatik, scénárista, filmový režisér, herec a Newyorčan tělem i duší. Věděli jste však, že tenhle chlapík začínal po klubech jako komik na stojáka? Woody Allen se už od začátku netajil velmi suchým humorem a absolutně pesimistickým pohledem na svět, který umí ovšem podat tak vtipně, že s chutí pláčete smíchy.

Všechny své přednosti dokázal skvěle vložit také do čtyř povídkových souborů na nejrůznější témata. Každá z povídek je svébytným mikropříběhem, glosou či kritikou, humorným ohlédnutím. Ti, kteří zbožňují a neúnavně citují Allenovy filmy, měli by se ponořit i do jeho povídek.

Díky nakladatelství Argo máte nyní šanci porovnat povídky Woodyho Allena z jednotlivých sbírek a zjistit, zda dokázaly odolat neodbytnému zubu času. V minulém roce totiž vyšla Obhajoba šílencova, téměř souborné dílo povídek Woodyho Allena.

Čtenáři v knize najdou povídky z trojice sbírek – Vyřídit si účty, Bez peří a Vedlejší účinky. Povídky vyšly v původních překladech, ale prošly drobným osvěžením a zredigováním. I v tomto novém souboru však zůstala zachována Allenova ironie, živoucí humor a trvalé depresivní zoufání, kvůli němuž jeho texty, hry a filmy milujeme.

„Co mi tak vadí na smrti? Asi, že trvá tak dlouho.“ – Woody Allen

A pokud jste ještě nepropadli kouzlu ztřeštěného smutného klauna Allena, může se Obhajoba šílencova stát tím pravým krokem do jeho čarovné země. Takže vyčistěte brýle, uvařte si horkou kávu a pusťte si do života nečekaný pohled na svět a legraci, kterou už nikdy nezahodíte.