Kauza Česko: David Ondráčka popisuje proměny moci a korupce v Česku. Máme ukázku

3. 12. 2025 /

O tom, jak mizí miliardy a proč náš stát nefunguje. Kniha Kauza Česko vychází 28. října – k výročí české státnosti – a přináší osobní pohled na dvě desetiletí, během nichž se v českém veřejném prostoru střetávaly velké politické ambice, systémové nedostatky i dlouhodobé kauzy spojené s korupcí. Autorem je David Ondráčka, bývalý ředitel české pobočky Transparency International, který se protikorupční agendě věnoval dvacet let a byl jednou z nejvýraznějších osobností v této oblasti.

Vznikla jako otevřená výpověď člověka, jenž po celou svou profesní dráhu jednal s politiky, spolupracoval s policií a státními zástupci, a často působil v místech, kde se střetávaly zájmy veřejné správy, byznysu a vlivu zákulisních aktérů. David Ondráčka v knize zachycuje situace, které podle jeho slov formovaly vývoj domácí politiky i veřejných institucí.

Otevřená zpověď protikorupčního bojovníka, jehož knižní svědectví nedá spát politikům zprava doleva

Kauza Česko představuje pohled do zákulisí obdobím, kdy se řešily zásadní případy spojené s hospodařením státu i samospráv. David Ondráčka se věnuje tématům, která dlouhodobě rezonují českou společností:

  • tunelování státních a městských firem,
  • předražené tendry, ve kterých Česko utopilo desítky miliard korun
  • propojení regionálních kmotrů a vrcholných politiků
  • novináři a média
  • oligarchizace české politiky,
  • zákulisní hráči, lobbisté, marketéři
  • střetávání s Andrejem Babišem, který zásadně proměnil způsob vládnutí i fungování státní správy,
  • předchozí, ale i aktuální vláda.

Součástí textu jsou také osobní reflexe: období nadějí i zklamání, nevyšetřené nebo nedokončené kauzy, práce s citlivými dokumenty, komunikace s lidmi spojenými s organizovaným zločinem i okamžiky, kdy se protikorupční agenda narážela na limity systému. Ondráčka popisuje i fázi vyhoření a následné hledání nové cesty, jak se dál podílet na zlepšování veřejného prostoru.

Přečtěte si ukázku z knihy Kauza Česko.

Dozimetr

Bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka vzpomíná na dvacetiletou etapu svého života, kdy o protikorupční agendě jednal s politiky, kooperoval s policií a státními zástupci, okopával kotníky organizovanému zločinu a marně vysvětloval, že bez systémových změn se budeme Západu vzdalovat stále víc. A zkouší s odstupem nabídnout vhled do současných podob moci, které ovlivňují společnost v roce 2025 a budou důležité i v následujících letech.

Kniha vyšla k výročí české státnosti 28. října, nakladatel: Práh, pevná vazba s přebalem, 512 str., 499 Kč

 

